El viernes 28 de marzo, Claudia Portocarrero se convirtió en la cuarta eliminada de ’El Gran Chef: Famosos’ tras no convencer al jurado con su preparación en la Noche de Eliminación.

Su salida generó un impacto en sus compañeros y en el jurado, especialmente en Javier Masías, quien expresó su tristeza por su partida.

Una noche de eliminación intensa: ¿quiénes fueron salavados?

En esta ronda, los participantes enfrentaron el reto de preparar un chupe de cangrejos. Jano Baca logró destacar con su plato y fue el primero en salvarse. “Gracias porque la libré de los cangrejos, sin eso no estaría salvándome esta noche”, comentó.

Franco Cabrera también aseguró su permanencia, aunque lamentó la inminente despedida de un compañero. “No quisiera haber llegado hasta este momento y saber que uno de los competidores se va a ir. Lo siento, no puedo estar feliz”, expresó.

Finalmente, Mateo Garrido Lecca y Portocarrero quedaron en la fase decisiva, donde el jurado tomó la difícil decisión de eliminar a la modelo.

La emotiva despedida de Claudia Portocarrero

Visiblemente conmovido, Javier Masías dedicó sentidas palabras a Portocarrero: “Me apena verte llorar, me parte el corazón porque yo he estado acostumbrado a abrir este set y ver el sol salir a través de ti”.

Además, resaltó la energía positiva que transmitía en el programa: “Este sol amazónico que parece que ha depositado todas sus gracias a través de ti, iluminando todo con tu presencia, tus risas y bailes”.

Finalmente, el jurado cerró su mensaje con una reflexión sobre su ausencia en la competencia.

“Ahora que hace frío, ese calorcito se agradece. No sé cómo vamos a sostener la alegría sin ti en este programa. Espero que la vida nos vuelva a juntar. Mereces irte aquí riéndote, me da mucha pena, disculpen”, dijo.