Este viernes 4 de abril, “El gran chef: Famosos” emitió un nuevo capítulo donde cuatro participantes definieron su permanencia, siendo el exfutbolista Reimond Manco, el único salvado.

Suerte contraria tuvieron sus compañeros, el tiktoker Gringo Marcos, la presentadora Tula Rodríguez y la comediante Patricia Alquinta, quienes fueron enviados a la Noche de Sentencia.

Los concursantes enfrentaron dos retos culinarios: conchas de abanico al ají amarillo y rocoto como primer plato, y ajiaco de cuy al ají mochero como segundo. Fue este último el que definió la suerte de los participantes.

¿Qué dijeron los sentenciados?

El primero en ser sentenciado fue el Gringo Marcos, quien no logró convencer al jurado con su preparación. “La verdad es que no me sorprende, pero voy a poner todo de mí y me voy a salvar porque me voy a salvar”, declaró.

Tula Rodríguez también fue enviada a sentencia. Reconoció que su desempeño no fue el mejor: “Bien ganada mi sentencia. Una tiene que ser justa y honrada, y eso me dice que esta noche mi cuy no estuvo bueno”, afirmó.

Por su parte, Patricia Alquinta mostró un fuerte impacto emocional al tener que cocinar cuy, animal que asoció con mascotas de su infancia. “No puedo. Nunca he comido cuy porque mi amiga criaba cuyes. Ella los tenía de mascota, ¿cómo lo voy a comer si es mascota?”, comentó.