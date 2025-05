El viernes 30 de mayo, luego de una intensa jornada en "El Gran Chef Famosos", el jurado tomó una difícil decisión y definió a los participantes que deberán enfrentarse a una nueva y temida Noche de Eliminación.

De ese modo, el primero en ser enviado a la ronda eliminatoria fue Nacho Di Marco, quien expresó su emoción por seguir en el programa.

“Yo no quiero dejar de venir, no quiero dejar de practicar, no quiero dejar de verlos, de que me vean disfrutar de este hermoso programa. Nos vemos”, dijo con entusiasmo.

Junto a él, también fueron sentenciados Julián Legaspi, Víctor Hugo Dávila y Melissa Paredes, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias para mantenerse en competencia.

¿Quiénes fueron salvados?

Por otro lado, Luciana Blomberg y Sofía Franco lograron destacarse en la cocina y fueron las únicas dos concursantes salvadas de la noche.

Tras conocer la decisión del jurado, Blomberg celebró emocionada su logro dedicándole el triunfo a su madre: “¡Yeeee! Mamá Nelly, esto te lo debo a ti porque tú confiaste en mí”, exclamó entre risas.

La próxima edición del programa, que se emitirá el sábado 31 de mayo a las 8:30 de la noche, promete ser decisiva, ya que se realizará la Noche de Eliminación, donde podrá conocerse quién logra seguir avanzando y quién se despedirá de la competencia.