El viernes 9 de mayo, en un emotivo y lacrimógeno episodio por el Día de la Madre, Tula Rodríguez fue eliminada de ‘El gran chef: Famosos‘, despidiéndose entre llanto y palabras de ánimo por parte de sus compañeros y jurados.

La conductora estuvo acompañada por su hija, quien participó como refuerzo en la primera parte del reto. Sus compañeros también fueron apoyados por sus madres y familiares cercanos.

Mientras tanto, y pese al gran esfuerzo, la presentadora no logró convencer al jurado con su segundo plato, lo que desencadenó su salida definitiva del programa, quedando en el sexto lugar del concurso.

¿Qué dijeron sus excompañeros?

La eliminación de Tula fue un momento impactante para todos. Considerada una de las competidoras más fuertes y queridas de esta temporada, su despedida dejó una fuerte carga emocional en el set.

Tula Rodríguez y Claudia Portocarrero despidiéndose | Foto: Latina

Su amiga y compañera Claudia Portocarrero no pudo contener las lágrimas al enterarse de su salida, mientras que otros participantes como Vania Bludau le dedicaron mensajes de cariño.

“Mi plato no fue el mejor, ha sido uno de los programas más retadores para mí. He sido súper vulnerable porque sabía que hoy iba a llorar si me iba”, declaró Tula con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez en un abrazo masivo con los otros competidores de 'El gran chef' | Foto: Latina TV

Jurado de ‘El Gran Chef’ la despide con honores

El jurado también se mostró conmovido por su despedida. Luciano Mazzetti dijo: “Eres una grande de la televisión y ha sido un honor compartir contigo. Nunca nadie ha llorado tanto por un eliminado”.

Por su parte, Javier Masías, también juez, comentó: “Sé cuánto querías ganar la temporada, sé cuánto querías esa Olla de Oro y me parece hermosa la forma en la que has elegido despedirte de la competencia”.

Cabe mencionar que, un día antes, la exvedette sufrió un grave accidente al quemarse la mano por tratar de sujetar la parrilla del horno sin protección, hecho que la llevó a noche de eliminación.

¿Quiénes siguen en competencia?

Tras la despedida de Tula, se quedan en competencia