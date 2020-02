Recientemente, la primera actriz mexicana Anabel Gutiérrez, reveló detalles de la mala relación que mantuvo con Florinda Meza durante las grabaciones de “Chespirito”, programa en el que ambas interpretaban a ‘Doña Espotaverderona’ y ‘La Chimoltrufia’, respectivamente.

"Yo hacía muchos corajes con una persona. Ese era el problema que había con ella; no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda (Meza) me dijo: “Te voy a llevar al camerino”. Dije: “¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?”. “Para enseñarte a ser actriz”, respondió. Le dije “¡Ah!”. “Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no”, aclaró, y le pregunté: “¿Cuándo quieres que vaya al foro?”, y que la oye don (Emilio Azcárraga) Milmo. Me dolió su comentario porque dije: “¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir: ‘Te voy a enseñar a actuar?’”, reveló Anabel, quien actualmente tiene 90 años y está retirada de la actuación.

El malestar de la actriz mexicana, quien es una de las pocas leyendas vivientes de la ‘Época de Oro’ del cine mexicano, fue replicado en redes sociales, lugar donde los usuarios le mostraron su apoyo y criticaron la actitud de la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Esta no es la primera vez que el comportamiento de Florinda Meza ha sido cuestionado por una de sus compañeras de reparto y personas cercanas al actor y escritor.

A lo largo de los últimos años, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, entre otros actores del popular programa de TV, han criticado y acusado a Meza de haber sido una persona nada grata durante los años en los que les tocó convivir mientras grababan “El chavo del ocho” y “El Chapulín”.

CARLOS VILLAGRÁN

El actor que encarnara a Quico hasta el 2019, confirmó en 2017 al programa argentino “Confrontados", que Florinda Meza, su pareja durante el inicio de ambos en “El chavo del ocho”, “lo pretendía por interés”.

“No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada”, explicó el actor mexicano, quien reveló que incluso le pidió a Roberto Gómez Bolaños que lo ayudara a terminar la relación con ella.

Sobre las declaraciones de Villagrán, Florinda Meza reconoció, mucho después, el romance con el actor y lo calificó de un “error” en su vida.

RAMÓN VALDEZ

Como se sabe, la salida de Ramón Valdez de “El chavo del ocho” se dio hacia finales de la década de los setenta y de las razones de este alejamiento, se dice que la causante habría sido Florinda Meza y su criticada “pose de diva”.

En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, reveló que el control de Florinda Meza sobre el resto del elenco se hacía cada vez más notorio hacia finales de la década de los setenta, actitud que incomodó a Ramón y terminó por alejarlo del programa.

Sobre su relación con Ramón Valdés, Florinda Meza declaró en mayo de 2019 al programa “Hoy”, que no mantuvo una amistad con el actor, a pesar del tiempo que convivieron como compañeros del programa de “El chapulín colorado” y “El chavo del ocho”.

“Era muy difícil tener amistad con Ramón. Era extraordinario, lindo, divertido pero fuera del programa era muy difícil verlo. Él tenía su propio grupo de amigos y todo. Los que viven te lo pueden decir, nos llevábamos muy bien pero sabes, sobre todo, por qué, porque teníamos un líder extraordinario (Roberto Gómez Bolaños)”.

Un momento a destacar sobre la relación entre Ramón y Florinda es cuando la actriz dio a entender que las razones que terminaron con la muerte del actor fueron las drogas y el alcohol al que supuestamente este era adicto. Un tema que años antes ya había mencionado el propio Gómez Bolaños en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, y debido a la avalancha de críticas en su contra, entre las que se encontraban las de María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, Meza tuvo que retractarse públicamente.

“Pido de corazón una disculpa a sus familiares y a los que lo aman, si con mis palabras ofendí su memoria, no fue mi intención”.

MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES

Según palabras de María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza y ella tampoco fueron amigas. En una entrevista al programa “Ventaneando”, la actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’ aseguró que la esposa del actor interfirió para que este no pudiera tener contacto con ella.

“Hablé por teléfono a su casa y la sirvienta feliz. Me dijo qué gusto le va a dar al señor (Gómez Bolaños) y pasaron 10 minutos y ella me dice: señora, el señor no está. La semana que entra le hablé y me volvió a decir lo mismo”.

PAULINA GÓMEZ (Hija de Roberto Gómez Bolaños)

Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez, declaró en 2017 que tras la muerte de su padre, el vínculo que los podía unir a Florinda Meza terminó definitvamente, demostrando con sus declaraciones que no había una relación amical con la polémica actriz.

“El puente que nos unía, la verdad, era mi papá y ahora yo ya no he hablado con ella. Tampoco es que yo tenga la iniciativa para hablarle porque no se me ocurre para qué pero tampoco estoy cerrada a si ella me buscara”, dijo.