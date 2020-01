Cuando dos hermanos comparten roles artísticos, suelen ser comparados. Y siempre el más talentoso o más querido por el público ensombrece al otro. En Hollywood, los casos son recurrentes. A continuación una lista con algunos nombres de actores y músicos que viven bajo la sombra de sus hermanos.

Chris y Liam Hemsworth

Los apuestos hermanos gozan de notable aceptación en la industria cinematográfica, sin embargo Chris alcanzó mayor fama cuando llegó a la saga de “Thor”, donde interpretó al Dios del trueno, el personaje principal de la película. Su hermano Liam ha tenido varios papeles importantes pero todavía no ha conseguido alzarse con un personaje como el de Thor.





La Toya Jackson y Michael Jackson

La Toya se dedicó a la música, como su hermano Michael, uno de los cantantes más exitosos de la historia, apodado el 'Rey del pop’. La artista ha protagonizado exitosas portadas de Playboy y siempre ha tratado de imitar al intérprete de “Thriller” para obtener una carrera de éxito. Algunos de sus discos homenajeaban en su título a los de su hermano. Si en 1987 Michael publicaba “Bad”, en 1990 ella lanzaba “Bad girl”, con nombres tan explícitos como “He’s my brother” (“Es mi hermano”).





Julio José y Enrique Iglesias

Julio José tuvo que cargar con el peso de ser hijo de Julio Iglesias, uno de los diez artistas que más discos ha vendido en la historia, y de ser hermano de Enrique. En 1999 publicó su primer disco, “Under my eyes”, con el arriesgado nombre artístico de Julio Iglesias Jr., sin embargo no tuvo éxito. Actualmente está más enfocado a la televisión. Encontró nichos más prometedores en programas como “Tu cara me suena” o “Ven a cenar conmigo”.

Lisa y Julia Roberts

Lisa ha tenido papeles pequeños en varias películas de su hermana (“Algo de que hablar”, “Novia a la fuga”, “Come reza ama”") y apariciones en otras series o películas muy famosas (“Sexo en Nueva York”, “Sucedió en Manhattan”, “Historias de San Valentín”) en las que su papel es tan pequeño (enfermera, reportera, mujer en una obra) que a veces no tiene ni nombre o ni aparece en los créditos. Además de estas breves apariciones, trabaja también como productora.





Mónica y Penélope Cruz

Mónica siempre ha estado bajo la sombra de su hermana Penélope Cruz. Su nombre se conoció cuando participó en una campaña para promocionar un cupón con el que los participantes podían ganar el doble de la cantidad habitual, la compañía contrató a dobles de personajes famosos. Así, Mónica dijo: “Yo no soy Penélope Cruz, soy la doble de Penélope Cruz. Y esto no es un cuponazo: es el doble de un cuponazo”. La artista también ha formado parte del elenco actoral de las series “Águila Roja” y “Velvet coleción”. En Hollywood ha doblado a su hermana en algunas escenas de “Piratas del Caribe: en mareas misteriosas", ya que Penelope estaba embarazada.

Chris Jagger y Mick Jagger

Mientras Mick Jagger brilla en escenarios de música más imponentes del mundo, su hermano Chris ha participado en modestas locaciones y en álbumes de los Rolling Stones (como “Dirty Work” en 1986 o “Steel Wheels” en 1989), pero también en discos como artista individual. En esa faceta se le ha podido ver en alguna ocasión en Madrid: en 2013 actuó en la sala Shoo, por ejemplo, para presentar su disco “Heavy City Blues” y en 2014, en la sala Clamores.