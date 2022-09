Un noble gesto. El artista británico Billy Idol emocionó a sus seguidores al agradecer al Latinoamérica por el cálido recibimiento que tuvo en los conciertos que formaron parte de su gira “The Roadside Tour 2022″. Pero lo que captó la atención de los usuarios fue el video que compartió, donde se aprecia a un músico peruano tocando la quena.

La figura del rock de los 80s y 90s se presentó en Lima el pasado 4 de setiembre en el Arena Perú y congregó a más de 10.000 asistentes con sus clásicos como “Cradle of Love”, “Flesh or Fantasy”, “Speed” y su más reciente single, “Cage”.

En reconocimiento a esta experiencia, Billy Idol compartió una publicación en Instagram. “Gracias América por tan increíble recibimiento… mientras tanto en Perú he dejado mi huella”, fue el mensaje que escribió.

En las imágenes se puede observar a Iván Oviedo, popularmente conocido como ‘el quenista de los conciertos’. Dentro del mismo video se puede leer “este señor toca desde años en todos los conciertos. Es un lindo”.

Como se menciona, esta no es la primera vez que Iván está presente en las previas de importantes conciertos en la capital. Esta publicación ha generado curiosidad por saber más sobre el quenista peruano que está presente en los shows más importantes que se realizan en la capital. Aquí te contamos más sobre él.

¿Quién es “el quenista de los conciertos”?

Iván Oviedo, o como suelen conocerlo ´el quenista/flautista de los conciertos’, es un joven que desde muy pequeño ha aprendido a ganarse la vida a través de la música. Junto a sus padres y hermanos, llegó a Lima con tan solo 4 años desde Huancayo buscando una mejor calidad de vida.

A esa edad, fue diagnosticado con poliomelitis, una enfermedad discapacitante causada por el virus de la poliomielitis. Esta suele atacar cruelmente a los niños, y en el caso de Iván, infectó su pierna izquierda y le impide moverla.

En primero de primaria, cuando tenía 6 años aproximadamente, decidió dejar los estudios debido al bullying que ejercían sus compañeros de colegio sobre él. Es así que decidió buscar un refugio en las calles, y es ahí donde se enamora también de la música.

“Desde mi adolescencia me gustaba la música. Veía cómo tocaban los chicos su quena y me gustó. Yo quería aprender a tocar quena primero, hasta me compré una e hice la prueba. En vez de salirme una melodía, me salían heridas (en la boca). Pero no me rendía”, dijo a Al Sexto Día.

Todas las propinas que recibía por parte de los transeúntes le servían a Iván para sobrevivir junto a su familia en la capital. Él recuerda que incluso trataba de ingeniárselas para continuar haciendo música: solía doblar un papel de periódico y metía un peine para generar un sonido muy particular.

Una vez que supo tocar correctamente la quena, nunca más los dejó. “Me emocioné. Aprendí ´Ojos azules´ y varias canciones”, agregó.

Una de los primeros escenarios que se le ofreció para mostrar su talento fue en la Videna. La organización le abrió sus puertas para que Iván pueda conocer a los jugadores y tocarles algunos sencillos; en retribución recibía algunas propinas por parte del equipo.

El quenista Iván Oviedo junto a los jugadores Roberto Palacios (izquierda), Miguel Rebosio (centro) y Teófilo Cubillas (derecha). (Fotos: Captura Al Sexto Día)

Su presencia en conciertos

Iván Oviedo lleva, fácilmente, más de 10 años asistiendo a los exteriores de estadios antes de conciertos importantes. La primera vez que se le vio en un evento de este tipo fue en el show de Guns N’ Roses, que se realizó en marzo del 2010 en el Estadio Monumental.

Posteriormente, también se ha hecho presente en los exteriores de los conciertos de Christian Meier (Parque de la Exposición, octubre 2016), Paul McCartney (Estadio Monumental, mayo 2011) y Pearl Jam (Estadio San marcos, noviembre 2011), entre otros.

Este año, con el retorno de los grandes conciertos a Lima después de la peor época de la pandemia del COVID-19, Iván Oviedo ha vuelto a resaltar en videos difundidos por redes sociales donde se le ve tocando la quena. Es así que llegó hasta la estrella Billy Idol, quien compartió su talento a través de Twitter.

See ya soon Lima!! https://t.co/sePxtGMi9Z — Billy Idol (@BillyIdol) September 4, 2022

Pese a la enfermedad que lo aqueja, Iván Oviedo tal vez continúe presente en los conciertos que faltan este año y podrá seguir deslumbrando con su quena al público.