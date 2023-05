El artista de origen puertorriqueño Justin Quiles anunció este lunes en México, donde realizará una gira en octubre, que le interesa hacer un corrido tumbado con algún artista mexicano. Recordemos que no es la primera vez que el género urbano se mezcla con el regional.

“Yo creo que sí (haré un corrido tumbado), fíjate. Me gusta lo que está haciendo Junior H. Natanael Cano también me gusta. Estoy buscando mi próxima colaboración con artistas mexicanos, me gustaría nadar en esas aguas”, relató en conferencia de prensa, refiriéndose a dos de los mayores representantes del género.

Además, dijo que también ha hablado con Peso Pluma, intérprete de “Ella baila sola” junto a Eslabón Armado, canción que se encuentra en el número 1 del “top global” de Spotify, y también de la número 3 “La Bebe” con Yng Lvcas.

Sobre Yng Lvcas dijo que ya han grabado juntos una canción que saldrá pronto y que, relató, contiene jerga mexicana, algo que el cantante y compositor valora positivamente, pues preserva la identidad del artista de la ciudad mexicana de Guadalajara.

“Es muy importante (mantener cada jerga) porque esa es la identidad del artista, cada artista tiene que usar su palabreo, su jerga. Suena a reguetón pero de acá”, opinó el artista, que ya cuenta con más de ocho años de carrera a sus espaldas.

“Cuando las cosas tienen su identidad van a funcionar”, continuó.

Y es precisamente esto, que salgan “cepas” de otros países, consideró, lo que logrará que el reguetón siga creciendo.

“Mi diagnóstico es que los corazones siguen palpitando, el género sigue creciendo y no se ha estancado”, explicó, y recordó que “La Bebe” es la primera canción mexicana de reguetón que tiene éxito a nivel internacional.

“El reguetón va a continuar mientras sigan nuevas generaciones. Va a seguir funcionando”, sentenció.

Asimismo, el nacido en Estados Unidos se dijo entusiasmado de sus tres conciertos en México en octubre, pues le encanta el fervor del público mexicano, algo que pudo ver el domingo en un concierto de Carin León en el que pudo participar.

“Los mexicanos tienen siempre buena cara y les encanta la rumba”, narró.

Quiles ha escrito algunos de los mayores éxitos como “Bichota” de Karol G, “Saoko” de Rosalía, “Mamiii” con Becky G y Karol G, “La Ola” de Daddy Yankee, “Las Nenas” con Natti Natasha, Cazzu, Farina, La Duraca y “Loco Contigo” de DJ Snake, J Balvin y Tyga, entre otros.

Quiles explicó que empezó haciendo canciones “para los hombres del género” como J Balvin o Don Omar, pero después escribió con Nati Natasha, “un montón” con Karol G y también para Rosalía.

“Ahora escribo más para mujeres que para hombres. Es mi pasión, escribir canciones me apasiona”, terminó.

CON INFORMACIÓN DE EFE.