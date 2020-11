Luego que Stephanie Valenzuela denunció haber sido agredida por el actor Eleazar Gómez, durante la madrugada del 5 de noviembre, en el departamento que compartían juntos como pareja, en la Colonia Nápoles de la Ciudad de México, la modelo peruana hizo su primera aparición televisiva en el programa “Ventaneando” de TV Azteca.

“Toda esta semana no me pude pronunciar antes porque no me sentía bien emocionalmente. Creo que tengo que ser fuerte, me considero una mujer fuerte. No le deseo a ninguna mujer que pase por lo que yo pasé”, fueron las primeras palabras de Valenzuela.

“Si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar, es porque ya hubo chicas anteriormente maltratadas por la misma persona. Tengo que romper este ciclo y llenarme de valentía”, agregó.

En conversación con dicho espacio televisivo, Stephanie Valenzuela recalcó que ella estaba muy enamorada del actor mexicano y que incluso tenían planes de matrimonio, pero todo llegó a su fin por los “arranques agresivos” del actor de Televisa.

“Teníamos muchos planes y muchos planes juntos, tanto es así que él (Eleazar Gómez) decidió pedirme la mano. Ya habíamos discutido antes y él quería como romper eso con un ‘quiero estar contigo para siempre y dejará de ser así (violento)'. Sin embargo, después de la pedida él volvió a tener uno de esos ataques y es así donde yo le digo que no me iba a casar con él... es ahí donde se desencadenó la pelea”, contó Valenzuela con la voz entrecortada.

“Traté de terminar con él antes de que pasara todo esto, pero me decía que iba a cambiar y que iba a tomar terapia. Era un chico muy lindo y yo estaba enamoradísima; era atento, cariñoso y dulce”, narró.

Stephanie también sentenció que las autoridades mexicanas habrían calificado como “leves” las lesiones que le hizo su expareja sentimental.

“Lo que pasa es que sí me dejaron huellas de estrangulamiento, hay huellas de mordidas, todo eso está certificado por el médico legista. Sin embargo creo que están esperando que tenga una puñalada o que te rompan un brazo para recién ponerlo como delito grave o lesiones graves”, dijo la exintegrante del reality “Combate”.

“Dicen que estas lesiones demoran en sanar menos de 20 días y eso es lo que me preocupa, es lo que ellos alegan”, añadió.

