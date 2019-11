Cuando la disolución del Congreso de la República se efectuó el 30 de septiembre pasado, las maquinarias políticas empezaron a moverse con miras a las próximas elecciones parlamentarias programadas para el 2020. Ante la improbabilidad que la decisión del presidente Martín Vizcarra se revirtiera, las curules del hemiciclo se convirtieron en las máximas pretensiones de quienes aún aspiran a iniciar ─o a continuar─ la función congresal. Sin embargo, entre ellas no solo destacan rostros políticos, sino otros cuantos ligados a la farándula, música y televisión nacional.

Probablemente, la primera imagen de una figura de este rubro en el Congreso sea la de la exvedette Susy Díaz, cuando postuló por el Movimiento Independiente Agrario (MIA) en 1995. Su recordada campaña electoral la retrató como una de las congresistas más controvertidas de la época. Con el número 13 pintado en el derrier, la popular bailarina acumuló más de 10 mil votos y ganó un lugar en el Parlamento. Durante su estadía, se promulgaron 30 de sus 120 proyectos de ley presentados hacia el fin de su periodo en el 2000. Y, aunque posteriormente fue sentenciada a tres años de prisión suspendida por cohecho activo, fue quien tuvo mayores iniciativas legislativas en dicha gestión. El próximo año buscará repetir el plato.

Susy Díaz durante sus días en el Congreso de la República. (Foto: Difusión)

Hoy, así como ella, sus colegas Monique Pardo y Mariella Zanetti se autoproclaman abanderadas contra la corrupción y la pobreza en sus postulaciones al Congreso 2020. Judith Bustos, conocida como “La Tigresa del Oriente”, les sigue los pasos a sus 73 años.

Este 18 de noviembre se vence el plazo para que los partidos políticos nacionales inscriban sus listas de candidatos ante los jurados electorales especiales (JEE). Por el momento, agrupaciones como Acción Popular, Partido Aprista Peruano, Fuerza Popular, Partido Popular Cristiano y Alianza para el Progreso ya han realizado sus elecciones internas; mientras que otros como Vamos Perú ─liderado por Juan Sotomayor─ se encuentran en proceso. Precisamente de este último se desprende la precandidatura de Mariella Zanetti.

En una sorpresiva publicación de Instagram, la exvedette compartió una fotografía en la que publicita el número de su postulación por el partido Vamos Perú, definiéndose como “¡una mujer de carácter contra la corrupción!”.

“Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida (...) Quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola. Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante”, cita su publicación

Esta no es la primera vez que Mariella Zanetti participa en política. La también actriz cómica juramentó como regidora del Municipio de Surco en el 2010, representando al partido Somos Perú; el mismo que llevó a la alcaldía del mismo distrito a su entonces pareja, Roberto Gómez Baca. Ambos son recordados por protagonizar aquel incidente en el 2013, en el que el otrora alcalde construyó un oso a base arbustos frente a la casa de Zanetti en un acto “romántico”.

Mariella Zanetti y Roberto Gómez Baca representando a Somos Perú en la campaña municipal del 2010. (Foto: Difusión)

Quien también ha dejado explícita su intención de llegar al Congreso este 2020 es la exvedette Monique Pardo. Hace algunas semanas, la intérprete de “Caramelo” confirmó a las cámaras de Reporte Semanal que participará de los siguientes comicios. “Yo vengo a dar y no a robar. Quiero ser congresista por los niños, por el trabajo de los peruanos y por la justicia”, aseguró. Si bien no declaró el partido político por el que postularía, mencionó algunas propuestas que considera llevar a cabo.

“Castración química de los violadores. Por mí yo daría la pena de muerte, ¿por qué, si en países desarrollados hay pena de muerte, acá no?”, dijo a propósito de las violaciones a mujeres. Con respecto a la migración venezolana, sentenció que “está mal regulado. No hay ningún interés en Migraciones. Las autoridades no están haciendo las cosas correctamente cuando nuestra gente ha sido apoyada en el extranjero”.

No obstante, antes de Mariella Zanetti y Monique Pardo, quien inició la ola de candidaturas mediáticas fue la célebre "Tigresa del Oriente”. A través de su cuenta de Twitter, Judith Bustos manifestó sus intenciones de postular al Congreso de la República para emprender iniciativas “para mi selva, no solamente Iquitos, sino toda la región sí necesita un apoyo de alguna autoridad que se preocupe por ellos”.

“Yo he visitado de nuevo al pueblo que me vio nacer, la tierra, mis raíces, que hasta el momento de la edad que tengo, no soy ninguna ‘chibola’, pero tengo mucha fuerza. El volver al sitio donde nací y ver que no llegan las autoridades, donde no hay apoyo”, agregó. En entrevistas posteriores para América Televisión y Radio Capital, la cantante aseguró que ya tenía partido político por el cual postular, aunque no reveló de cuál se trataba.

Últimamente he pensado seriamente en postularme como congresista. Me encantaría de verdad estar en la política para trabajar por mi tierra que me vio nacer. Para mi selva, no solamente Iquitos, sino toda la región sí necesita un apoyo de alguna autoridad que se preocupe por ellos — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) August 24, 2019

Este miércoles 6 de noviembre se vence el plazo para que las agrupaciones políticas realicen elecciones internas y establezcan las listas definitivas de candidatos. A pesar que ciertas postulaciones puedan carecer de seriedad o idoneidad, la posibilidad que se concreten está latente; de modo que la elección final se decidirá en las urnas el próximo 26 de enero del 2020.