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El artista peruano, quien reside en España, cumplió con su labor de miembro de mesa | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
El artista peruano, quien reside en España, cumplió con su labor de miembro de mesa | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El artista peruano Raúl Romero sorprendió a la comunidad peruana en el extranjero al cumplir su labor como miembro de mesa durante las Elecciones Generales 2026, este domingo 12 de abril en la ciudad de Madrid, España, específicamente en el local de votación habilitado por el consulado peruano.

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