El artista peruano Raúl Romero sorprendió a la comunidad peruana en el extranjero al cumplir su labor como miembro de mesa durante las Elecciones Generales 2026, este domingo 12 de abril en la ciudad de Madrid, España, específicamente en el local de votación habilitado por el consulado peruano.

La participación del exanimador de “Habacilar” se viralizó redes sociales, donde diversos usuarios compartieron fotografías y videos del artista cumpliendo sus funciones administrativas.

Y es que, según ha trascendido, Romero asumió el rol de presidente de mesa, encargándose de la recepción de documentos y la entrega de cédulas de sufragio a los ciudadanos que acudieron a las urnas en la capital española.

Cabe precisar que, según el padrón electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos residentes en el exterior están sujetos a las mismas obligaciones que quienes viven en el Perú.

Romero, quien radica en España desde hace algunos años, cumplió con la instalación de su mesa para evitar la multa correspondiente, la cual asciende a S/ 275 para quienes omiten esta función.

La labor de Romero se une a la de otras figuras como la cantante Cielo Torres, quien fue miembro de mesa en Lima. Asimismo, Gisela Valcárcel, Magaly Medina, Susy Díaz, Ernesto Pimentel y otros también ejercieron su derecho al voto en Perú.

Tras votar, Magaly Medina mostró su DNI como prueba de su participación. | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

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Flash electoral 2026: ¿Qué candidato tuvo el mayor porcentaje de votos a boca de urna?

Tras varias horas de jornada democrática, marcada por controversias debido al cierre de 15 locales de votación que privaron a más de 63.000 electores de su derecho al sufragio por errores logísticos en el traslado del material electoral, se definió al virtual ganador.

De acuerdo con Datum Internacional, Fujimori lidera las elecciones con el 16,5%, seguida por López Aliaga (12,8%). Luego, estaría Jorge Nieto (11,6%) y Ricardo Belmont (10,5%) ocupando el tercer y cuarto lugar, mientras que Roberto Sánchez (10%), Alfonso López Chau (8,6%) y Carlos Álvarez (7,1%) completan los primeros siete.

El flash electoral de Datum revela un panorama intrigante para las elecciones generales 2026 en Perú. Con Keiko Fujimori liderando con 16,5% y Rafael López Aliaga a la zaga con 12,8%. ¿Qué significan estos números para una posible segunda vuelta?

La votación, iniciada a las 7 a. m., se extendió hasta las 6 p. m. por demoras en la instalación de mesas y material electoral.