Elizabeth Olsen, quien interpreta a la querida y odiada ‘Bruja Escarlata’ o Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde 2014, sorprendió al revelar que, pese a lo que se puede creer, realizó personalmente gran parte de sus escenas de riesgo, lo que pareció “ridículo” ya que algunas eran bastante complicadas.

“Tu estómago te deja. Es como, supongo, la alegría que siente la gente en las montañas rusas, que yo no entiendo, pero a la gente le encanta ese sentimiento”, dijo Olsen cuando habló sobre hacer sus propias acrobacias. “Definitivamente me he recuperado de mi vértigo. A veces digo, ‘Está bien, ¿cuántos más de estos quieres? Puedo hacer esto todo el día’. Pero a veces me asusto un poco”.

Además, habló sobre sus acrobacias realizadas en la última película donde se vio a su personaje: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Hay uno en Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde tuve que dejarme caer desde 30 pies de altura y aterrizar. Querían dejarme caer bastante rápido para que pareciera que tuvo un impacto, pero seguía aterrizando como Peter Pan, ¿algo así como la esgrima? Yo estaba como, ‘Solo usa a la doble. Esto es tan ridículo, hay una doble por una razón. Luego reemplazan la cara…Lo hacen todo el tiempo’. Y usaron mi toma. En la película al final aterrizo como Peter Pan”.

Añadió que debido a su poca experiencia realizando tomas de riesgo y la complejidad de las mismas, retrasaba el rodaje, lo que le incomodaba ya que pasaba muchas horas repitiendo las mismas escenas.

“Tenemos tanta tecnología, que ha crecido a lo largo de estas películas y ellos simplemente escogieron usarme para cada escena de riesgo en esa película y no lo entendía. No hice todo, pero hice la mayoría, pero fue una pérdida de tiempo para todos”.