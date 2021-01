Para Mary-Kate y Ashley, en el centro de un creciente imperio de entretenimiento, publicaciones y moda, vivieron una regimentada vida para cumplir con la exigente agenda de grabaciones. Para el 2012, después de años de solo esporádicas apariciones, las gemelas anunciaron su retiro de la carrera que comenzaron en “Full House” (“Tres por tres”) cuando solo tenían nueve meses de vida para enfocarse en su más lucrativo negocio como diseñadoras de moda.

Mientras tanto, para Lizzie Olsen, como era conocida la futura Scarlet Witch, la fama de sus hermanas le dio oportunidad de experimentar lo que sería su futura carrera. Además de su aparición en “How the West Was Fun” y un cameo en “Full House”, Elizabeth participó en varias de las películas de la serie “The Adventures of Mary-Kate & Ashley”. He aquí un videoclip de la actriz junto a sus hermanas para la canción “B-U-T-T Out”.

En una aparición en el programa “The Tonight Show”, Olsen admitió que no tiene memoria de estos trabajos y que para ella estos eran como ir a una guardería luego de la escuela.

La experiencia de sus dos famosas hermanas también la ayudó a formar la actitud para el frenético mundo de Hollywood, enfatizando las habilidades que necesitó para triunfar como actriz y las expectativas que implican este trabajo.

“Ha sido útil al ayudarme sobre cómo quiero abordar mi carrera. No sabía nada fuera de ser famosa, así que nunca fue extraño para mí - eso era solo como las cosas eran”, indicó en una entrevista con el periódico británico Guardian en 2012. “Siempre fue claro para mí que el actuar era un trabajo; nunca tuve esta centelleante fantasía de personas tomándome fotografías. Es un empleo y una labor, y hay diferentes maneras de atraer la atención que tú no quieres”.

En el mismo artículo, Elizabeth Olsen señala esta forma de manejar su privacidad, aprendida de sus hermanas, también le permitió crear relaciones fuertes incluso después de volverse popular en Hollywood. “La lucha ocurre cuando estás desplazado, cuando alguien está en una industria donde se preocupan que las personas se están aprovechando de ellos y no saben qué hacer. Felizmente no me he tenido que preocupar por ese aspecto también.”

'Lizzie' Olsen en la película "How the West was Fun", protagonizada por Mary-Kate y Ashley Olsen. (Foto: Warner Bros. Television)

Pero la experiencia de sus hermanas no siempre fue beneficiosa a sus aspiraciones actorales y a los diez años, tras casi una decena de papeles menores, Lizzie decidió retirarse temporalmente de la escena. “Mis padres me hicieron escribir una lista de pros y contras y los contras empezaron acumularse”, recordó la actriz. “Así que llegué a la conclusión de seguir actuando como un hobby hasta que fuera mayor. Porque sentí la presión, y que las personas dirían ‘eso es nepotismo’. Decidí que mientras que me sintiera confiada y trabajara fuerte por ello, en vez de que me lo cedieran, nadie podría quitármelo. (...) Nunca recibí un trabajo debido a mis hermanas.”

Otro incidente también casi dejó a Elizabeth Olsen fuera de la actuación: la cobertura mediática que giró en torno al trastorno alimenticio de Mary-Kate. “Ahí fue cuando los medios fueron lo que yo encontré abusivos hacia mis hermanas y pensé que no quería ser parte de esta industria”, afirmó Elizabeth Olsen a E! Online en 2011. “Nos seguían mientras íbamos de compras y ellas casi tenían accidentes de tránsito por los paparazzi, no quería ser parte de eso”.

FRACASOS, “GAME OF THRONES” Y EL CINE INDEPENDIENTE

Pero finalmente el amor por la actuación y el teatro ganó. Tras graduarse Elizabeth Olsen se inscribió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, una eminente institución para los estudiosos de las tablas y las artes mediáticas, e incluso llevó un semestre en el Teatro de Arte de Moscú, una compañía de teatro internacionalmente reconocida.

Un dato curioso de esta etapa temprana de la carrera de la actriz es que participó en una audición para el papel de Daenerys Targaryen cuando todavía “Game of Thrones” era un proyecto. “Fue la audición más incómoda que he tenido”, relató en una conversación con Vulture. Como parte de la audición, la actriz tuvo que interpretar el monólogo que Daenerys hace al final de la primera temporada de la serie. “Ella está haciendo este discurso a miles de personas de cómo ella es su reina. Ellos no sabían si querían un acento británico o no. Así que lo hice en los dos. Fue terrible. Cada vez que alguien pregunta ‘una historia de una mala audición’ esa es la que recuerdo”.

En 2011, con solo 22 años, tuvo su regreso triunfal a la industria cinematográfica en el célebre festival de Sundance al protagonizar “Martha Marcy May Marlene”, un complejo y visceral drama sobre una mujer que lucha contra sus demonios internos causados por su tiempo en cautiverio en un culto, actuación por la cual se ganó varios galardones, además de una nominación en la categoría Mejor actriz en los Independent Spirit Awards. En el mismo festival de cine también se presentó “Silent House”, un remake de una cinta de terror uruguaya que si bien no causó el mismo impacto que la anterior película, también le ganó aplausos por su interpretación.

Este triunfo tan temprano en su carrera le dio el impulso necesario para salir de la sombra de sus hermanas, dejando de ser conocida como simplemente la menor de las Olsens para destacar con sus propios méritos. Sin embargo, el triunfo inesperado también causó algunos problemas, como dijo en una conversación con Perri Nemiroff de Collider.

“La película (‘Martha Marcy May Marlene’) fue un éxito, pero realmente no sabía cómo tomar decisiones de qué hacer después ya que estaba tan emocionada de trabajar cuando solo había terminado mis estudios”, indicó la actriz. “Para mí, estaba tan feliz cada vez que alguien quería que hiciera algo que decía sí a las cosas que siento que hubiera elegido con más cuidado si tuviera más experiencia profesional antes de ‘Martha’”.

Aunque Olsen no especifica cuáles proyectos hubiera elegido evitar si tuviera más experiencia, lo que es cierto es que su filmografía en los siguientes años es destacable, con películas como “Liberal Arts” (2012) junto a Josh Radnor, un remake del clásico coreano “Oldboy” (2013) con Josh Brolin y la cinta histórica “Kill Your Darlings” (2013), cintas exitosas pero no los ‘blockbusters’ en los que luego actuaría.

INGRESO AL MCU Y AL MAINSTREAM

Y es que a diferencia de su coprotagonista de “WandaVision”, Paul Bettany, quien ya era conocido por los realizadores del MCU y cuyo papel como Vision llegó tras ya ser parte de la franquicia, el ingreso de Elizabeth Olsen a la industria de las superproducciones llegó por iniciativa de la propia actriz.

“Fue una divertida decisión que tuve que ‘enviar’ al mundo”, dijo nuevamente a Perri Nemiroff de Collider. “Hablé con mi agente y mi ‘manager’, quienes son como mis otras madres, y les dije ‘quiero ser considerada para los proyectos con los que crecí’, cuando era una niña miraba ‘Star Wars’ y estaba obsesionada con la franquicia”.

Elizabeth Olsen en "Godzilla" (2014), su primer verdadero 'blockbuster'. (Foto: Legendary Pictures)

Como consecuencia de ese deseo, Olsen empezó a asistir a varios encuentros generales con los altos ejecutivos de los estudios, en las que cruzó caminos con los dirigentes de Legendary y, más importante, con el presidente de Marvel Studios Kevin Feige en lo que le permitió participar de dos de las películas más esperadas de sus respectivos años: primero el entonces nuevo remake de “Godzilla” en 2014 y luego como Scarlet Witch primero en un cameo en “Captain America: Civil War” (2014) y luego en “Avengers: Age of Ultron” (2015).

“Lo que creo que pasa es que estás en la mente de las personas cuando vas a esas reuniones y en cualquiera de las discusiones que van a pasar”, reflexionó la actriz. “Eso es lo que pasó con Kathryn Harn con Kevin Feige para ‘WandaVision’. Ella fue a uno de estos encuentros generales y fue la primera persona que fue mencionada cuando quisieron encontrar a alguien para interpretar a Agnes”.

La oferta de Joss Whedon, director de “Age of Ultron”, llegó justo cuando estaba terminando de grabar “Godzilla” y, por coincidencia, involucró también a quien fue su coprotagonista en la película del ‘rey de los monstruos’, el actor Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson y Elizabeth Olsen en "Avengers: Age of Ultron". (Foto: Marvel Studios)

“Aaron y yo estábamos como ‘¿Ambos vamos a hacer esto? ¡Es tan gracioso! ¿Vamos a pasar de ser esposos a ser hermanos?’”, recordó Elizabeth Olsen.

Pero a diferencia de Johnson, cuyo personaje fallece en la misma película que lo introduce, Wanda continuó formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel para convertirse, junto a Black Widow (Scarlett Johansson) y Captain Marvel (Brie Larson), en una de las heroínas más importantes de la franquicia, apareciendo también en “Captain America Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

Ahora con la serie de Disney+ “WandaVision” el personaje ha cobrado aún más relevancia, compartiendo con el androide Vision (Paul Bettany), revivido misteriosamente tras su muerte en “Infinity War”, el protagonismo de su historia. Mientras tanto, la participación de Elizabeth Olsen en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022) parece indicar que Wanda se convertirá en una pieza clave para abrir el multiverso del MCU y quizás explicar la aparición de personajes como Deadpool en estas películas.

Además de su tiempo como superheroína, Elizabeth Olsen ha continuado con su carrera en Hollywood con cintas como la biografía de Hank Williams “I Saw the Light” (2015) junto a Tom Hiddleston (Loki en el MCU); el thriller “Wind River” (2017) coprotagonizado por su colega del MCU Jeremy Renner y la comedia “Ingrid Goes West” (2017) con Aubrey Plaza.

Además, antes de su incursión en la televisión con “WandaVision” protagonizó y fue productora ejecutiva de la serie “Sorry for Your Loss” (2018) para Facebook Watch. En la serie la actriz interpreta a Leigh Shaw, una joven viuda que busca encontrarle nuevo sentido a su vida. Aunque bien recibida por la crítica, con un 94% de frescura en Rotten Tomatoes, la serie fue cancelada tras su segunda temporada.

