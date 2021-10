Conforme a los criterios de Saber más

Emilia Clarke celebra sus 35 años este 23 de octubre con el éxito entre las manos tras ser la protagonista de la famosa serie “Game of Thrones” y tener en su haber distintas películas reconocidas en los últimos años.

Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke nació en Londres (Inglaterra) y creció en Oxfordshire, al noreste de la capital inglesa. A los 3 años vio una presentación del musical “Show Boat”, donde su padre trabajaba como ingeniero de sonido; ese fue el momento en el que descubrió que quería ser actriz. Sin embargo, Clarke ha confesado que, si lo de ser intérprete no salía como lo esperado, trataría en algún otro rubro como cantante, habilidad que ha demostrado en la película “Dom Hemingway”.

La inglesa estudió en el Drama Centre London, participó de varias producciones teatrales y se graduó en 2009. Esta es la misma escuela de artes escenicas, que es parte de la Central Saint Martins, en la que estudiaron reconocidos actores como Paul Bettany, Colin Firth, Tom Hardy, Pierce Brosnan y su compañera en “GoT” Gwendoline Christie.

El debut actoral de Emilia Clarke se dio en el 2009 con la serie de televisión “Doctors”, ya que anteriormente solo había aparecido en un par de anuncios y un corto para unos estudiantes de la Universidad de Londres.

Tras su éxito con el papel de Daenerys en “Game of Thrones”, Emilia consiguió papeles importantes en diferentes producciones de Hollywood. Está por ejemplo su personaje de Sarah Connor en la película “Terminator: Génesis” y y Qi’ra en “Han Solo: Una historia de Star Wars”.

Emilia Clarke en “Terminator: Génesis”. (Foto: EFE)

También ha protagonizado otras cintas como “Yo antes de ti” (2016), donde interpretó a Louisa; “Última Navidad” (2019) con Henry Golding y “Above Suspicion” (2021) dirigida por Phillip Noyce; entre otras películas taquilleras.

A pesar de su aplaudida actuación, Clarke también ha perdido la oportunidad de lucirse con algunos papeles como el de Emily VanCamp en “Capitán América: Soldado de invierno” y para el de Cara Delevigne en “Suicide Squad”.

El éxito de “Game of Thrones”

En 2010, Emilia fue elegida para darle vida a Daenerys Targaryen para la serie de HBO “Game of Thrones”, basada en los libros “Canción de hielo y fuego” de George R. R. Martin.

El personaje de Clarke es uno de los últimos miembros supervivientes de la Casa Targaryen, que había gobernado la geografía desde el Trono de Hierro durante casi trescientos años antes de ser derrocada. Aunque, la británica no fue la primera opción de la producción. Daenerys iba a ser interpretada por Tamzin Merchant, pero abandonó el proyecto tras roda el primer piloto de la que sería una de las series más exitosas de televisión.

Emilia Clarke vida a la “Madre de los dragones” en "Game of Thrones". (Foto: HBO)

Hubo otro factor que casi evita que Emilia interprete a este personaje. En ese entonces, Clarke trabajaba como mesera y solo tuvo un día para preparar su papel . Durante la audición, y tras interpretar un par de escenas, le pidieron que baile. La actriz británica no dudó en hacer el paso del robot y con ello convenció a los productores.

La crítica internacional alagó su interpretación de Daenerys Targaryen, quien inició como uno de los papeles secundarios al ser utilizada como pieza de mercancía, pero con el pasar del tiempo adquirió protagonismo, hasta el punto de ser venerada, temida y admirada.

Uno de los momentos que menos disfrutó la actriz inglesa fueron las escenas de desnudos, donde asegura que se sintió presionada por la producción . “Tuve varias discusiones. Por ejemplo, les decía que la sábana no me cubría todo el cuerpo y ellos contestaban: ‘No querrás decepcionar a tus seguidores de Game of Thrones”, contó en entrevista para el podcast “Armchair Expert” del actor Dax Shepard.

Emilia Clarke en su papel de Daenerys Targaryen para la serie “Game of Thrones”. (Foto: HBO)

Durante los 8 años en los que dio vida a la “Madre de los dragones”, fueron de aprendizaje para Clarke. Al finalizar la serie de HBO, la actriz reconoció que estaba más relajada. “Debo admitir que todo se siente un poco más tranquilo. Ahora que la serie ya terminó, al igual que las reacciones de la última temporada, me siento relajada. Todo tiene más sentido ahora”, reveló en entrevista con Somos de El Comercio.

Cabe destacar que con Daenerys, Emilia ha recibido más de 10 nominaciones a importantes premios, entre los que destacan Premios Scream, Premios Emmy y Premios del Sindicato de Actores, entre otros.

El aneurisma que casi acaba con su carrera

Todo el éxito que conllevó el estreno de la primera temporada de “Game of Thrones” no pudo ser disfrutado a plenitud por Emilia Clarke por una complicada situación: en 2011 le detectaron un aneurisma en el cerebro finalizando la grabación de la serie.

La actriz inglesa se encontraba entrenando para mantenerse en forma para el personaje y empezó a sentir un dolor de cabeza muy fuerte que solo aumentaba con el pasar de los minutos. Por ello, la evacuaron a un hospital donde le comunicaron que había sufrido una hemorragia subaracnoidea, la cual se produce cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe.

Ese mismo día le dijeron que debía ser operada de emergencia y la intervención duró alrededor de 3 horas, pero no fue del todo invasiva porque solo ingresó un cable al cerebro por medio de la arteria femoral. Tras su recuperación, pudo retomar sus actividades diarias, pero con precaución ya que tenía otro aneurisma que debía ser monitoreado; además, sufrió un ataque de afasia que afectó su capacidad para comunicarse.

Emilia Clarke fue sometida a una operación por la ruptura de una aneurisma. (Foto: Captura de video)

“Luego de un mes volví a mi vida, pero me dijeron que tenía un pequeño aneurisma al otro lado del cerebro. Cada día, cada minuto de mi vida pensaba que iba a morir”, se lee en la carta que escribió para el diario The New Yorker en la que hizo público uno de los episodios más difíciles que ha atravesado.

“Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi perdí mi mente y luego mi vida”, agregó en la publicación.

Un par de años después, mientras se encontraba en Nueva York tras grabar la tercera temporada de “Game of Thrones”, tuvo que ser sometida a una segunda operación para eliminar el segundo aneurisma que había aumentado de tamaño. Debido a que el tratamiento planeado falló, los especialistas vieron necesario abrir el cráneo de Emilia para realizar la intervención.

Ambos procedimientos salieron bien y Clarke resalta que tuvo suerte porque muchas personas no sobreviven a la ruptura de un aneurisma, y mucho menos quedan sin secuelas. Tras este difícil momento de su vida, la británica pudo culminar su papel en “Game of Thrones” de la mejor manera.

Imágenes inéditas del tratamiento que Emilia Clarke siguió para combatir el aneurisma cerebral que le detectaron hace unos años. (Foto: Captura de video)

“Siento inmensa gratitud a mi mamá, a mi hermano, a mis doctores y enfermeras, a mis amigos. Todos los días extraño a mi papá, que murió de cáncer en 2016, y no puedo agradecerle lo suficiente por sostener mi mano hasta el final”, escribió en The New Yorker. A partir de esa experiencia, Emilia empezó a colaborar con la asociación “SameYou”, que tiene por objetivo brindar tratamiento a las personas que se recuperan de lesiones cerebrales.

Su inesperado ingreso a Marvel

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, Emilia Clarke confirmó su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la nueva serie “Secret Invasion” para Disney+, la cual aún no tiene fecha de estreno, pero confesó que tiene temor.

“Ya tengo miedo. Las primeras personas de Marvel con las que hablé fueron del equipo de seguridad y estoy convencida de que hay un hombre fuera de mi casa. He visto un coche aparcado ahí durante mucho tiempo y, lo juro por Dios, está de incógnito”, manifestó en el diálogo con Fallon.

“Secret Invasion” es una serie de ficción dirigida por Thomas Bezucha y Ali Selim, basada en la historia de los cómics de los Skrulls, alienígenas que ya aparecieron en “Capitana Marvel”, que se infiltran en la Tierra y se transforman en superhéroes famosos de Marvel.

Aún no se conoce el personaje que Emilia Clark interpretará en la serie de la fase 4 del MCU, pero ella será la cuarta estrella de “Game of Thrones” en unirse a este universo cinematográfico.

