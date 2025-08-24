Diego Borella, asistente de dirección de la exitosa serie “Emily in París”, falleció a los 47 años tras sufrir un repentino colapso durante el rodaje de la quinta temporada de la serie de Netflix en Venecia, Italia. La noticia fue confirmada por la propia producción.

De acuerdo a medios internacionales, Borella se desplomó frente al equipo técnico de la serie de Netflix en el Hotel Danieli de Venecia, cerca de las 7 p.m. del jueves 21 de agosto. Pese a la rápida asistencia médica, su muerte no se pudo evitar.

“Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”, confirmó un portavoz de Paramount Television Studios.

Asistente de dirección de la serie falleció tras sufrir un colapso en pleno rodaje de "Emily in París". (Foto: Netflix)

Tras el lamentable incidente, el rodaje de la serie quedó suspendido de inmediato y recién se reanudó días después, el pasado sábado 23 de agosto, según informó Il Messaggero.

Por el momento, Netflix, Darren Star Productions y Jax Media no han emitido comentarios oficiales tras lo ocurrido.

¿Quién fue Diego Borella?

Diego Borella, de 47 años, fue un reconocido asistente de dirección de cine y televisión que trabajaba en la serie “Emily in Paris”. Originario de Venecia, desarrolló su carrera entre Roma, Londres y Nueva York, combinando su trabajo audiovisual con la escritura de poesía, haikus, teatro y cuentos infantiles, además de las artes visuales.

Asistente de dirección de la serie falleció tras sufrir un colapso en pleno rodaje de "Emily in París". (Foto: Instagram)

Durante la grabación de la quinta temporada de “Emily en París” en el Hotel Danieli de Venecia, Borella sufrió un infarto fulminante y falleció repentinamente frente a sus compañeros.