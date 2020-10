La actriz y modelo Emily Ratajkowski reveló que está en la dulce espera a lo grande, apareciendo en la portada de la revista Vogue con el anuncio.

Recordada primariamente por sus papeles en películas como “Gone Girl” (2014) y “Welcome Home” (2018), la también autora espera a su primogénito con su esposo de dos años, el también actor Sebastian Bear-McClard.

Acompañaron al anuncio estuvieron dos elementos más: un cortometraje filmado por la propia Ratajkowski y dirigido por Lena Dunham en el que se muestra a la actriz en su hogar pensando sobre la vida que crece en su interior. “Soñé sobre tí por primera vez la otra noche”, dice la artista en la grabación.

El otro elemento es un artículo de su autoría titulado “Why I Don’t Want to Reveal the Gender of My Child” (“Por qué no quiero revelar el género de mi bebe”) donde la primeriza madre habla de su propia niñez y expresa sus ideas sobre la crianza, así su intención de criar a su primogénito lo menos influenciado por los estereotipos de género.

“No culpo a nadie por estas generalizaciones - muchas de nuestras experiencias en la vida son influenciadas por nuestro género, y sería deshonesto negar la realidad de muchas de ellas”, escribe Ratajkowski. “Pero no me gusta que forcemos preconcepciones de géneros en las personas, menos aún en bebés”.

