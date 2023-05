Emma Watson nos ha atrapado con sus interpretaciones en “Harry Potter”, “Las ventajas de ser invisible”, “Mujercitas” y la “Bella y la bestia”: sin embargo, por una fuerte razón, ella decidió alejarse del mundo de la actuación.

Hace cinco años, en el 2018, mientras grababa “Mujercitas” anunció que luego de esta película realizaría una pausa en la actuación para dedicarse a asuntos personales.

Esta noticia entristeció a sus seguidores, pero también sabían que no sería por muy largo tiempo, ya que era la segunda vez que se alejaba de la actuación, pues tras terminar de grabar la saga de “Harry Potter”, también anunció que tenía intenciones de enfocarse en sus estudios.

Sin embargo, luego de varios años Emma Watson se animó a revelar la verdadera razón por la que se alejó de los reflectores y sorprendió al confesar que actuar no la hacía feliz.

“No estaba completamente contenta, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control”, dijo en “Financial Times”.

“Fue difícil tener que dar la cara y ser la vocera de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, agregó.

La actriz parisina señaló que también la prensa, cuando la cuestionaba respecto a los proyectos, la hacían sentir frustrada “porque no tenía voz, no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a las cosas en las que, si alguien me quería criticar, podría decir de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma”.

Emma Watson y la dirección

Tras varios años, Emma Watson pudo descubrir en el ámbito artístico en el que se siente más cómoda y por eso está detrás de cámaras donde puede crear y ser parte del proceso.

“La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba en “Potter”. Me preocupaba que fuera solo técnico, no creativo y que no pudiera aportar lo que creo que es mi conjunto de habilidades”, añadió.

“Sé mucho sobre eso. Ser director parecía inalcanzable”, concluyó.