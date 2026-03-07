La actriz británica Emma Watson, mundialmente reconocida por su papel en la saga de "Harry Potter", fue captada en una actitud romántica con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères.

Así, las imágenes, que confirman un vínculo sentimental gestado desde finales de 2025, muestran a la pareja compartiendo un beso en las inmediaciones de un aeropuerto en New York, sumándose a una serie de encuentros previos.

El romance entre la intérprete de 35 años y el magnate de 28 habría comenzado en Courchevel, en los Alpes franceses, y se consolidó con discretas escapadas a Punta Mita y cenas en la Ciudad de México, según la revista Quién.

Emma Watson besa al empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères es miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de Grupo BAL, conglomerado que controla entidades como El Palacio de Hierro, GNP Seguros e Industrias Peñoles.

Más allá de su herencia familiar, Hevia Baillères ha labrado un perfil propio en el sector tecnológico. Es fundador y CEO de Lok, una startup enfocada en movilidad y logística.

Por su parte, Watson, quien históricamente ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, parece haber encontrado en Hevia a una pareja que cumple con sus criterios de estabilidad fuera de la industria del entretenimiento.

“Que aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza es útil, un alivio” , dijo en el pódcast ' On Purpose with Jay Shetty’ sobre la importancia de relacionarse con personas ajenas a Hollywood.

Aunque las fotografías más recientes en Nueva York y México evidencian una complicidad clara, ni la actriz ni el empresario han emitido declaraciones oficiales.

