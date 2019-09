Emilia Clarke desafía a Jennifer López con escotado vestido en el Emmy | FOTOS

Los looks de las alfombras rojas también hacen historia en las premiaciones. Y Jennifer López, quien 20 años después sigue dando qué hablar por su elección para el Grammy 2000, es prueba de ello. Es por ello que no sorprende que Emilia Clarke, la estrella de "Game of Thrones", se haya inspirado en JLo para elegir su tenida para la entrega del Emmy 2019.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz que le dio vida a Daenerys Targaryan había advertido a la 'diva del Bronx' que la había tomado como referente para armar su look. Y así, la noche del domingo 22 de septiembre, la británica apareció con un escotadísimo diseño de la firma Valentino.

"JLo, un advertencia, me has inspirado para el look de este año. Y soy una chica afortunada por tener al mejor equipo que se haya inventado. Literalmente, me han dejado ardiente. Muchas gracias", escribió la nominada al Emmy 2019.

En el Emmy 2019, Emilia Clarke consiguió una de las 32 nominaciones con las que "Game of Thrones" se despide para siempre de la ceremonia luego de 8 temporadas al aire.

Emilia Clarke fue nominada en la categoría Mejor actriz principal en serie dramática junto a Jodie Comer ("Killing Eve"), Viola Davis ("How To Get Away With Murder"), Laura Linney ("Ozark"), Mandy Moore ("This Is Us"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Robin Wright ("House Of Cards").