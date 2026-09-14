Este lunes 14 de setiembre, durante la alfombra azul de los Premios Emmy 2026, Carlos-Manuel Vesga, nominado a Mejor actor de reparto por la serie dramática “Pluribus”, recordó a las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia, su país natal.

“Pienso mucho en mi país, Colombia, que acabamos de pasar por un terremoto terrible, incendios forestales, la gente ha sufrido mucho, ha sido terriblemente violento el golpe, pero la gente ha sido tan solidaria, valiente, tan fuerte... vamos a salir de eso, pero llevo a mi país aquí en el corazón”, declaró el intérprete a EFE.

Vesga también habló sobre la importancia de su nominación en la 78.° edición de los Emmy, señalando que estar presente en la ceremonia implica “una gran responsabilidad”, debido a que representa a la región latinoamericana en uno de los eventos más importantes de la televisión.

“Es un regalo poder dar la cara por Latinoamérica, espero que la gente se sienta bien con el trabajo”, comentó.

Sobre el recibimiento de ‘Pluribus’, el actor aseguró que el éxito de la producción le brinda “esperanza” en un contexto donde las audiencias tienen cada vez menos tiempo de atención por el consumo de contenido en plataformas digitales.

El actor colombiano Carlos Manuel Vesga y su esposa, la actriz Jimena Durán, llegan a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy | (Foto de Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“En un mundo en el que el espacio de atención que tiene la gente se está reduciendo tanto a los 30 segundos de TikTok o de las plataformas sociales, que la gente se siente a ver un proyecto con la paciencia y vayan por el proceso y que lo disfruten y descubran que es divertido y es dinámico, me da un poco de esperanza”, explicó.

Finalmente, Vesga reveló que ya tiene pensado el mensaje que daría en caso de ganar el premio y aseguró que tiene presentes a las personas y situaciones que desea mencionar durante un posible discurso de agradecimiento.

*Con información de EFE

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