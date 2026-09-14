El actor colombiano Carlos Manuel Vesga llega a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live, en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
El actor colombiano Carlos Manuel Vesga llega a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live, en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

Este lunes 14 de setiembre, durante la alfombra azul de los Premios Emmy 2026, Carlos-Manuel Vesga, nominado a Mejor actor de reparto por la serie dramática “Pluribus”, recordó a las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia, su país natal.

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