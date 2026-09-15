Mariska Hargitay protagonizó uno de los momentos más comentados de los premios Emmy 2026 durante su debut como presentadora de la ceremonia. La actriz, conocida por interpretar a ‘Olivia Benson’ en “Law & Order: SVU”, sorprendió al imitar el famoso comercial de AMC protagonizado por Nicole Kidman.

Durante su monólogo de apertura, Hargitay comenzó a recrear el recordado anuncio en el que Kidman habla sobre la experiencia de acudir al cine. La actriz utilizó parte de la conocida introducción para hacer una broma frente a las estrellas que se encontraban en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Sin embargo, Nicole Kidman, quien estaba entre los asistentes, no tardó en reaccionar. Al reconocer que Hargitay estaba haciendo referencia a su comercial, la actriz la interrumpió desde su asiento y, entre risas, le hizo saber que ese era su momento.

Nicole Kidman calls out Mariska Hargitay for recreating her AMC ad at the #Emmys:



“Mariska, no. That’s my bit… you can’t do that”



“Zip it movie lady… It’s TV’s turn tonight” pic.twitter.com/672Gea3486 — Pop Base (@PopBase) September 15, 2026

“Ese es mi papel, no puedes hacer eso”, respondió Kidman, provocando las risas del público. Hargitay continuó con la broma y le contestó: “Cállate, mujer del cine. ¡Esta noche es la televisión!”.

El intercambio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más destacados de la ceremonia. La escena permitió que ambas actrices se sumaran al tono humorístico de la gala y recordó la enorme popularidad que alcanzó el comercial de AMC desde su estreno.

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La participación de Kidman fue además una de las sorpresas de la noche. La actriz había llegado a la ceremonia como una de las figuras invitadas y terminó convirtiéndose en parte del monólogo de Hargitay, quien buscó homenajear a la televisión y, al mismo tiempo, jugar con algunos elementos de la cultura popular.

Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche. / Mark J. Terrill

Por otro lado, para Hargitay, la ceremonia tuvo un significado especial. La actriz se convirtió en la primera mujer en 15 años en conducir los Emmy, después de Jane Lynch, y utilizó parte de su presentación para recordar sus casi tres décadas como protagonista de “Law & Order: SVU”.