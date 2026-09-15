Mariska Hargitay debutó como presentadora de los premios Emmy 2026 y lo hizo con una parodia del famoso comercial de AMC que protagonizó Nicole Kidman. (Foto: Patrick T. Fallon - Frederic J. Brown /AFP)
Mariska Hargitay debutó como presentadora de los premios Emmy 2026 y lo hizo con una parodia del famoso comercial de AMC que protagonizó Nicole Kidman. (Foto: Patrick T. Fallon - Frederic J. Brown /AFP)
Por Redacción EC

Mariska Hargitay protagonizó uno de los momentos más comentados de los premios Emmy 2026 durante su debut como presentadora de la ceremonia. La actriz, conocida por interpretar a ‘Olivia Benson’ en “Law & Order: SVU”, sorprendió al imitar el famoso comercial de AMC protagonizado por Nicole Kidman.

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