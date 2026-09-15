El actor Matthew Rhys logró consagrarse con dos galardones en los premios Emmy 2026 gracias a sus actuaciones en “Widow’s Bay” y “The Beast in Me”. (Foto: Unique Nicole / AFP)
El actor Matthew Rhys logró consagrarse con dos galardones en los premios Emmy 2026 gracias a sus actuaciones en “Widow’s Bay” y “The Beast in Me”. (Foto: Unique Nicole / AFP)
Por Redacción EC

Matthew Rhys hizo historia en los premios Emmy 2026 al conseguir dos galardones en la categoría de Mejor actor principal en una misma noche. El actor galés, de 51 años, fue reconocido primero por su actuación en la serie “The Beast in Me”, de Netflix, y posteriormente obtuvo el premio por su papel en la comedia de terror “Widow’s Bay”, de Apple TV.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.