Matthew Rhys hizo historia en los premios Emmy 2026 al conseguir dos galardones en la categoría de Mejor actor principal en una misma noche. El actor galés, de 51 años, fue reconocido primero por su actuación en la serie “The Beast in Me”, de Netflix, y posteriormente obtuvo el premio por su papel en la comedia de terror “Widow’s Bay”, de Apple TV.

El primer reconocimiento de la noche llegó por su interpretación de ‘Nile Jarvis’ en “The Beast in Me”. La producción de Netflix le permitió imponerse en la categoría Mejor actor principal en una serie limitada o antológica, en una de las primeras grandes sorpresas de la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

Sin embargo, el momento histórico llegó posteriormente, cuando Matthew Rhys volvió a subir al escenario para recibir el Emmy a Mejor actor principal en una serie de comedia por “Widow’s Bay”. En esta producción interpreta al alcalde ‘Tom Loftis’, un personaje que combina elementos de comedia y terror dentro de la historia creada por Katie Dippold.

A lo largo de la serie de comedia y terror “Widow’s Bay”, el actor Matthew Rhys interpreta a Tom Loftis. Él es el pragmático alcalde de un pintoresco pueblo isleño situado en Nueva Inglaterra (Foto: Apple Studios)

Según Variety, este momento ocurrido el 14 de setiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles fue un hecho histórico. “Ahora (Matthew Rhys) es la primera persona en la historia en ganar los dos premios al mejor actor principal en una sola ceremonia”, precisó el medio.

Cabe mencionar, que estos dos galardones otorgados a Matthew Rhys se suman al que ganó 2018 como Mejor actor principal de una serie dramática por su papel de ‘Philip Jennings’ en “The Americans”.

Matthew Rhys es Philip y Keri Russell es Elizabeth en 'The Americans' (Foto: FX)

Asimismo, el éxito de Matthew Rhys estuvo acompañado por el dominio de “Widow’s Bay” en la edición número 78 de los Emmy. La serie de Apple TV+ obtuvo 14 premios en total, incluidos reconocimientos a Mejor serie de comedia y a sus actores de reparto Stephen Root y Kate O’Flynn.

“Widow’s Bay” consiguió llevarse ocho premios en la ceremonia previa de los Emmy. (Foto: Captura de video / Apple TV)

La ceremonia de los Emmy 2026 también tuvo como uno de sus grandes protagonistas a “The Pitt”, que ganó por segundo año consecutivo el premio a Mejor serie dramática. Noah Wyle, protagonista de la producción, recibió además el galardón a Mejor actor principal de drama, mientras que Jean Smart consiguió su quinto Emmy consecutivo como mejor actriz de comedia por “Hacks”.