La ceremonia de los Emmys se realizará este lunes 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles a partir de las 5 p. m. | Foto: EFE / Composición EC
La ceremonia de los Emmys se realizará este lunes 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles a partir de las 5 p. m. | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

El guatemalteco Óscar Isaac y el colombiano Carlos-Manuel Vesga lideran la representación latina en la 78.ª edición de los premios Emmy, que se celebrará este lunes 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, con una reducida presencia hispana.

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