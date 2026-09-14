El guatemalteco Óscar Isaac y el colombiano Carlos-Manuel Vesga lideran la representación latina en la 78.ª edición de los premios Emmy, que se celebrará este lunes 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, con una reducida presencia hispana.

Isaac se perfila como el candidato principal para obtener la estatuilla a mejor actor de miniserie por su interpretación en ‘Beef’, de la plataforma Netflix. En esta categoría, el guatemalteco comparte nominaciones con Riz Ahmed por ‘Bait’, Jason Bateman por ‘Black Rabbit’, Charlie Hunnam por ‘Monster: The Ed Gein Story’ y Matthew Rhys por ‘The Beast in Me’.

Por su parte, Carlos-Manuel Vesga compite en la terna de mejor actor de reparto en drama por la serie ‘Pluribus’, producción distribuida por Apple TV. Sobre el trabajo del intérprete colombiano en la ficción, la publicación especializada Variety calificó su participación como una de las sorpresas de la temporada televisiva y señaló que “merece ganar” la distinción del apartado.

En el resto de las categorías de actuación masculina, la prensa especializada proyecta el triunfo de Noah Wyle como mejor actor de drama por la segunda temporada de ‘The Pitt’, al tiempo que los pronósticos en comedia apuntan a Matthew Rhys por su desempeño en ‘Widow’s Bay’.

En los rubros femeninos, Jean Smart encabeza las opciones en comedia por ‘Hacks’, logro que la convertiría en la primera actriz en ganar el Emmy por cada temporada de dicha producción, mientras que Rhea Seehorn por ‘Pluribus’ y Carey Mulligan por ‘Beef’ lideran las quinielas en drama y miniserie.

La gala mide también la disputa de las plataformas de contenidos en línea, donde Apple TV registra 19 galardones obtenidos en las entregas técnicas previas, seguida por HBO Max con 16 reconocimientos y Netflix con 13 distinciones.

Cabe precisar que, durante la gala, se realizará un homenaje a la cantante Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años, junto a reencuentros especiales con los elencos de las series ‘Charlie’s Angels’ y ‘Buffy the Vampire Slayer’.

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