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Sally Field acepta el premio Emmy a Mejor Actriz Principal en una Miniserie, Serie Antológica o Película para Televisión por 'Remarkably Bright Creatures' | Foto: EFE
Sally Field acepta el premio Emmy a Mejor Actriz Principal en una Miniserie, Serie Antológica o Película para Televisión por 'Remarkably Bright Creatures' | Foto: EFE
/ CHRIS TORRES
Por Agencia EFE

La actriz estadounidense Sally Field, de 79 años, se convirtió este lunes en la actriz más longeva en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de una miniserie o película por ‘Remarkably Bright Creatures’.

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