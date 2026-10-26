Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) y el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido a los 46 años.

“Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes -como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos-, ha fallecido de forma repentina”, escribieron sus familiares en Instagram.

LEE TAMBIÉN: Dolly Parton habría realizado un viaje secreto a Alemania para un tratamiento contra el cáncer

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín (Tweety)o Elmer Gruñón (Elmer Fudd).

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas ha fallecido a los 46 años. (Foto: AFP)

En sus registros estaban el gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes titulada “Coyote vs. Acme”.

Asimismo, dio voz a personajes en “Space Jam”, “Looney Tunes Cartoons” y otras producciones.

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en “Looney Tunes Cartoons”, “Muppet Babies” (‘Los pequeños Muppets’) y “The Adventures of Puss in Boots” (‘Las aventuras del gato con botas’).

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por “Teen Titans Go!” (‘Los jóvenes Titanes’), “Bugs Bunny Builders” (’Manos a la obra?)y “Looney Tunes Cartoons”, además de obtener una nominación por “Daffy in Wackyland” (‘Lucas en Wackyland’).

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas ha fallecido a los 46 años. (Foto: AFP)

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, donde interpretaba al Pato Lucas, y “The Dragon Masters”, en la que daba voz al Shogun King.