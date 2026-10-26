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Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas ha fallecido a los 46 años. (Foto: AFP)
Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas ha fallecido a los 46 años. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) y el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido a los 46 años.

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