Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Eric Dane, recordado actor de "Grey's Anatomy", falleció a los 53 años. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
Eric Dane, recordado actor de "Grey's Anatomy", falleció a los 53 años. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

Actores y directores de Hollywood han homenajeado en las últimas horas al fallecido actor Eric Dane, popular por protagonizar series como ‘Grey’s Anatomy’ o ‘Euphoria’ y que falleció a los 53 años a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director
Cine

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director

Eric Dane falleció: Estrellas de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” lamentan su partida
Famosos

Eric Dane falleció: Estrellas de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” lamentan su partida

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde
Música

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde

Ivana Yturbe y Beto da Silva en entrevista: “El verdadero amor no duele. Es transformador”
Estilo

Ivana Yturbe y Beto da Silva en entrevista: “El verdadero amor no duele. Es transformador”