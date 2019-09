Erick Elera y Allison Pastor se casaron y estas son las primeras fotos de su boda

¡Se dieron el sí! Erick Elera contrajo matrimonio civil y religioso con Allison Pastor, madre de su segundo hijo y con quien tiene una relación desde hace casi tres años.

El actor que le da vida a Oliverio en “De vuelta al barrio” y Allison estuvieron acompañados de sus pequeños en este día tan importante de sus vidas.

La esposa de Erick Elera lució un hermoso vestido de encaje y optó por llevar el cabello recogido. Mientras que el artista vistió un elegante terno negro.

A través de su cuenta de Instagram, la flamante novia compartió una fotografía donde mostró los anillos de compromiso.

Erick Elera junto a su esposa Allison Pastor. (Foto:@allisonpastorromero) Erick Elera junto a su esposa Allison Pastor. (Foto:@allisonpastorromero)

Flavia y Lucas Tadeo, los hijos de la pareja, no se quedaron atrás y lucieron sus mejores trajes, tal y como los podemos ver en las imágenes a las que accedió en exclusiva El Comercio.

La actriz Sirena Ortiz fue una de las asistentes y compartió un corto video en Instagram, donde vemos a los novios dedicándose palabras de amor.

Erick Elera se unió en matrimonio con Allison Pastor. (Video:@sirenaortizv)

Como se recuerda, Erick Elera reveló que tuvo que adelantar su boda que tenía planeada para fines de año, debido a que su hija mayor vive en el extranjero.

"Los planes estaban para fin de año o a principio del otro año pero mi hija, quien ya no vive en Perú, vino de vacaciones por unos meses y me dijo papá cuándo se casan, me lo repetía una vez a la semana", contó el actor el programa “Estás en Todos”.