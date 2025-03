Desde su primera aparición en “Al fondo hay sitio”, el 30 de marzo del 2009, Joel Gonzales se convirtió en el alma divertida de la serie. Con su desparpajo, su “simpatía y carisma” inconfundibles, y esa mezcla de conchudez y ternura, el hijo mayor de Charo Flores y Luchito Gonzales se ganó un lugar en el corazón del público. Pero, ¿qué hay detrás de este personaje que ha acompañado a Erick Elera por más de una década? ¿Cuánto de él tiene Joel y cuánto de Joel hay en él?

Conversamos con el actor sobre la evolución de este personaje, los desafíos de seguir sorprendiéndose tras 12 años en el rol y la reciente experiencia de grabar en China, un hito en la historia de la serie. Además, nos cuenta cómo esta interpretación marcó su vida y qué espera para el futuro de Joel.

A inicios de febrero, Erick Elera, junto a Karime Scander (Alessia Montalbán), Jorge Guerra (Jimmy Gonzales) y parte del equipo de producción, viajaron a China para grabar escenas de “Al fondo hay sitio” en ciudades como Shanghái, Fuzhou, Dongguan y Beijing. La experiencia, llena de desafíos, le dejó al actor recuerdos imborrables y una nueva visión del gigante asiático.

“Viajé con mi hija Flavia, que vive en el extranjero con su mamá y estaba de visita. No podía dejarla, así que me hice cargo de su pasaje y estadía. Le gustó mucho, parecía una china más”, cuenta Erick. Además, enfrentó el reto de estar dos semanas lejos de su esposa y su hijo menor. “Desde que estamos juntos, nunca nos habíamos separado más de dos días”, confiesa.

Anécdotas y desafíos

Grabar en China no fue fácil. El equipo filmó en escenarios emblemáticos como la Muralla China, la Ciudad Prohibida y las imponentes calles de Shanghái. El idioma fue una barrera constante y el frío extremo, un verdadero desafío.

“No saber chino complicaba todo, porque no tienen el abecedario que conocemos. Mi hija me ayudaba con el traductor del celular, pero ni siquiera podíamos preguntar por una dirección o pedir algo de comer. Y hacía un frío bajo cero. Al tercer día ya me ponía dos pantalones porque las piernas me dolían”, recuerda.

La cultura también le dejó aprendizajes al popular ‘Niño con cara de pez’. “Me sorprendió la seguridad. Vi niños jugando en la calle hasta tarde, con juegos tradicionales, sin tecnología de por medio. Son muy ordenados, hasta en los lugares más concurridos”. No todo fue perfecto: “Fuman mucho, en las esquinas o a la salida de los restaurantes. Y algo curioso es que almuerzan temprano. Intenté comer a las 2:30 p.m. y ya no había almuerzo”.

“Ojalá que esto traiga cola y una cola positiva”, expresó Elera. “China busca que el mundo vea su país desde otra perspectiva. A veces tenemos una idea equivocada de que todo lo chino es de mala calidad, pero la realidad es distinta”, destaca.

Su conexión con Joel

Para Erick, interpretar a Joel Gonzales es mucho más que un trabajo; es una vía de escape. “Con mi personaje me desestreso. Como todos, tengo preocupaciones y estrés, no todo es felicidad. Admiro a Joel porque no se complica con nada. Es seguro, conchudo... algo que a veces me falta a mí”, confiesa.

Aunque muchos lo asocian con Joel, Erick Elera deja claro que son muy distintos. “Joel es como esa versión que uno lleva dentro y quisiera ser. Es divertido, yo también lo soy, pero a la vez soy renegón. Él, en cambio, nunca se amarga”.

Sobre su estilo al bailar, comenta: “Dicen que se mueve como Cantinflas, a quien admiro. Me enorgullece la comparación, pero no es así”. En realidad, su personaje nació de vivencias en Villa María del Triunfo. “Tenía un amigo que se creía rico y hermoso, otro medio creído... De la gente que conocí, fui armando a Joel”, explica.

Elera disfruta cada escena, especialmente cuando comparte con Magdyel Ugaz, su compañera de años. “Ella es divertida, pero más introvertida en la vida real. Cuando se pone el traje de Teresita, se transforma por completo. Es como mi hermana, la quiero muchísimo”. También ha creado una dinámica especial con Nidia Bermejo. “A su personaje, Olinda, le puse ‘Abuelinda’. A veces me mira como diciendo: ‘Me mataste’. Pero así es esto, las palabras se prestan para jugar’”.

La evolución de Joel

Si bien Joel mantiene su chispa, su evolución es evidente. “Antes era más vago, ahora tiene un taller de mecánica, un trabajo estable y más responsabilidades. Es el hermano mayor y hasta da consejos más maduros”. En el ámbito sentimental, su personaje está enamorado de Macarena. “Este año habrá cosas bonitas. Me gustaría verlo casado y siendo padre. Sería divertido ver a Joel en esa faceta. O que regrese un personaje del pasado y genere conflictos. Imagínate que vuelva Nataniel y Joel ya esté casado”.

A sus 41 años, Erick Elera se siente agradecido por la oportunidad de formar parte de la serie más exitosa de la televisión nacional y de interpretar a un personaje tan querido. “Joel me ha dado mucho, y mientras el público lo disfrute, yo seguiré disfrutándolo también”, sentencia.

Erick Elera, actor que encarna a Joel Gonzales en "Al fondo hay sitio". (Foto: América TV)