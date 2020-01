En diciembre del 2019, después de dar vida durante tres años a Oliverio en “De vuelta al barrio”, el actor Erick Elera anunció su salida de la serie, quedando incierto su futuro televisivo. Casi un mes después se conoció que tendrá un rol protagónico en un nueva ficción nacional.

Erick formará parte del elenco de actores de “Dos hermanas”, producción que alista Michelle Alexander, productora que marcó los inicios en la carrera del artista nacional.

“Michelle me ha apoyado un montón, es como mi madre en la actuación, apostó por mí y creo que repotenció mi carrera, eso me ayudó muchísimo para avanzar y conseguir otros objetivos. Le agradezco enormemente esta nueva oportunidad”, manifestó Erick, recordando que la primera producción en que lo dirigió Alexander fue “Néctar en el Cielo”.

En cuanto a su participación en la nueva ficción de Del Barrio Producciones, el actor dijo que compartirá roles actorales con Mayella Lloclla y Melissa Paredes.

“Estoy nervioso, pero contento de trabajar nuevamente con Michelle y la gente de producción. Con Mayella no he trabajado pero he casteado varias veces con ella, y Melissa, sé que la está rompiendo y vamos a aprender de mis compañeros”, destacó el intérprete de “Vamos pa’lante”.

“Dos hermanas” se emitirá en horario estelar vía América TV.