El periodista deportivo Erick Osores contó detalles sobre la enfermedad que puso en riesgo su vida, haciéndole perder hasta veinticinco kilos y lo obligó a retirarse temporalmente de la televisión.

Durante una entrevista con Darinka Zumaeta en su canal de YouTube, el pasado 19 de enero, Osores reveló que le diagnosticaron hidrocefalia, lo que requirió una intervención quirúrgica.

Según el comunicador, antes de recibir su diagnóstico, sufría intensos dolores de cabeza. “Era un dolor infernal en la cabeza”, relató, y agregó que, tras varios exámenes, una emergencia médica ayudó a detectar la enfermedad a tiempo.

“El líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Me tuvieron que operar y ponerme una válvula allí”, explicó a Zumaeta, destacando que la enfermedad lo hizo perder hasta 25 kilos. “Durante todo este proceso, perdí 25 kilos, y la recuperación fue muy dura”, comentó.

Aunque aún no se ha recuperado por completo, el conductor aseguró estar listo para asumir nuevos retos laborales, lo que le permitió regresar a presentar “Fútbol en América”, a pesar de los evidentes cambios físicos que preocupaban a sus seguidores.

El periodista también señaló que las secuelas de la enfermedad afectan principalmente la parte inferior de su cuerpo, aunque aclaró entre risas que sus capacidades cognitivas se mantienen intactas.

“A veces subo dos kilos, bajo dos kilos, y eso me tiene un poco confundido”, dijo entre risas. Finalmente, explicó que actualmente recibe terapias para aliviar el dolor que aún siente. “Ahora no me duele nada, estoy genial”, concluyó.

El regreso de Erick Osores a la televisión





Tras haber superado el momento más crítico de su enfermedad, el conductor regresó a la televisión para comentar un partido de la Selección Peruana de Fútbol, en junio de 2024. Sin embargo, meses después, el comentarista reveló a Jaime ‘Choca’ Mandros, que estuvo contento por su retorno.

“Fue muy fuerte, no imaginé que iba a ser así. Pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote, pero mucha gente se alegró. Me sentía con fuerza, con ganas. Lo que recibí del público es algo único, al igual que de mis amigos y compañeros, no lo puedo olvidar, no me puedo abstraer de eso. Y, bueno, ahí estamos en la pelea”, sostuvo.