"El valor de la verdad": esto le preguntaron a Erick Sabater sobre Michelle Soifer

Erick Sabater será el nuevo participante de "El valor de la verdad" y, para llevarse los S/50,000 que se entregan al ganador del programa, deberá responder un cuestionario en el que no se ha dejado de lado su romance con Michelle Soifer.

En un nuevo video promocional del espacio que se transmite todos los sábados por Latina y que conduce Beto Ortiz, se han revelado algunas de las preguntas que le hicieron al modelo sobre la 'guerrera'.

En el clip, se puede ver a Beto Ortiz consultarle: "¿Te fue infiel Michelle Soifer con 'Coto' (Hernández)?", a lo que Erick Sabater respondió: "Bueno, me confesó que sí había sucedido algo y que fue básicamente cuando estábamos peleados".

Inmediatamente, el periodista repregunta: "¿Fue esta la única infidelidad o hubo otra más?", tras lo cual el ex integrante de "Esto es guerra" señaló: "Bueno me llegó el comentario de Bruno Agostini (un modelo español que se hizo conocido en 'Combate')".

Otra pregunta que le formula Beto Ortiz es: "¿Te pegó Michelle Soifer". En el video, Sabater explica: "Ella va y se me tira encima, me empuja, me lanza una cachetada y me da acá (señalando una parte de su cuello)".

La última interrogante que se pude apreciar es: "Erick, ¿crees que Michelle te hizo brujería?", y a pesar que no se escucha su respuesta, el dominicano indicó: "Era de madrugada, hacían sonidos y eran como de... baños de florecimiento".

Erick Sabater es un modelo dominicano que se hizo conocido en nuestro país cuando empezó su relación con Michelle Soifer, a quien conoció en 2013 en el reality "Esto es guerra", donde ambos participaban.

Fueron una de las parejas más sólidas de la farándula local e incluso, tenían planes para casarse. Sin embargo, Erick Sabater y Michelle Soifer decidieron separarse luego de sostener un romance de casi 3 años, y en medio de acusaciones de infidelidad.