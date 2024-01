No lo acepta. Erik Plineo Mendoza, expareja de la actriz Magaly Solier dijo que apelaría la sentencia del Juzgado de Familia de Huamanga, que le imponía el pago S/ 150 000 a la intérprete como reparación civil.

De ese modo, Mendoza también se mostró en contra de que Solier obtenga de nuevo la tenencia legal de sus hijos, ya que no considera que Magaly esté en condiciones de ver por los menores.

“No voy a permitir que una persona que todavía no está bien psicológicamente o que no se ha probado que ha superado la situación que tiene del vicio con el alcohol y todo pueda estar viendo libremente a mis niños”, dijo en “Amor y fuego”.

Por otro lado, Erik aseguró que “no existía justicia para los hombres en el Perú”, ya que no estuvo de acuerdo con la sentencia recibida.

“Esto tiene efecto suspendido hasta el día de la apelación, no es una sentencia definitiva, es en primera instancia. Yo me voy a ir hasta el final, yo sé que mis hijos me lo van a agradecer en un momento”, aseveró.

Exesposo de Magaly Solier no quiere pagar reparación civil





Erik Plineo Mendoza aseguró que se hace cargo de sus hijos completamente, indicando que paga colegiaturas, actividades extracadémicas, alimentación y otros gastos de sus hijos.

Por ese motivo, es que se mostró indignado por la sentencia que lo obliga a pagarle, en primera instancia, S/ 150 000 a su expareja, quien lo denunció por violencia física y psicológica.

“La jueza no evalúa que yo soy todo el sustento para mis hijos en este momento. Yo cubro su pensión de alimentos, el colegio, academias de deporte, encima tengo que pagarle a la señora 150 mil”, dijo indignado.

Tras ello, agregó: “Le han dado toda la razón, ella ha mentido todo el tiempo, me siento totalmente triste un poco opacado por la decisión de la jueza que no sé en que se basa”.