A través de unos videos publicados en sus Stories de Instagram, Erika Buenfil dio a conocer que fue víctima de un intento de extorsión. La actriz mexicana contó que en la llamada le hicieron creer que unos sujetos estaban fuera de su domicilio.

La también conocida como la ‘Reina del Tik Tok’ reveló que, frente a la situación, lo primero que hizo fue escribir un mensaje de auxilio en Twitter.

“Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa y que, en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible”, relató.

Buenfil señaló que “no sabía qué hacer”, pues nunca había vivido una experiencia de este tipo. “En ese momento no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien”, acotó.

Según relató la actriz de “Vencer el pasado” tras su mensaje difundido en Twitter, recibió el apoyo de relacionista público Víctor Khun, quien fue a visitarla para confirmar que se encontraba segura.

“Gordito lindo, gracias por venir a ayudarme como siempre. Ya está todo bien, gracias a todos los que me ayudaron, gracias a los que me respondieron, no quiero dar nombres, pero gracias de verdad, estamos bien”, dijo en un video donde aparece acompañada de Khun.

VIDEO RECOMENDADO

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla