El actor argentino Ernesto “Corcho” Segall, reconocido por ser la voz en español de Topo Gigio, llegará al Perú para participar en la feria Manya Coleccionables, evento que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de setiembre en el jirón Washington 1321, Cercado de Lima, con ingreso libre.

La feria reunirá exhibiciones temáticas y espacios dedicados a los coleccionables, con una propuesta enfocada en la cultura del entretenimiento y elementos vinculados a distintas generaciones de aficionados.

Segall interpretó la voz de Topo Gigio desde finales de los años 80, luego de ser seleccionado en 1989 tras una prueba realizada con María Perego, creadora del personaje.

Topo Gigio fue creado en Italia en 1958 por la artista y titiritera María Perego junto a Federico Caldura. El personaje, representado por un pequeño ratón de marioneta, alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus apariciones en televisión.

Actualmente, Ernesto “Corcho” Segall continúa realizando espectáculos musicales inspirados en las décadas de los años 60, 70 y 80, además de presentaciones especiales relacionadas con el recordado personaje.

La feria Manya Coleccionables tendrá acceso gratuito, mientras que las actividades específicas vinculadas al show de Topo Gigio cuentan con entradas disponibles a través de Vaope.