Segall interpretó la voz de Topo Gigio desde finales de los años 80 | Foto: Difusión
Segall interpretó la voz de Topo Gigio desde finales de los años 80 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor argentino Ernesto “Corcho” Segall, reconocido por ser la voz en español de Topo Gigio, llegará al Perú para participar en la feria Manya Coleccionables, evento que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de setiembre en el jirón Washington 1321, Cercado de Lima, con ingreso libre.

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