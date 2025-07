A dos semanas del grave accidente que sufrió el streamer Antonio Crespo, conocido como Furrey, en la avenida Nicolás Arriola, su esposa Giselle Minchola brindó un nuevo reporte sobre su estado de salud.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que revela un primer avance: “Hace un par de días le han retirado el ventilador mecánico, lo cual es un progreso”.

Giselle Minchola, esposa del creador de contenido, informó que su pareja fue desconectada del ventilador mecánico. (Foto: Instagram)

Pese a que esta evolución es alentadora, Giselle aclaró que la situación sigue siendo delicada. “Todavía va a estar en UCI, no sabemos cuánto tiempo más, todavía no está consciente, pero sus pulmones por lo menos ya están respirando por ellos mismos”, explicó, remarcando que aún no hay señales de que el streamer haya despertado.

La familia enfrenta el proceso con paciencia, aunque no sin angustia. “El avance es lento, es muy, muy lento, que desespera, yo sé, es desesperante, pero no va por mal camino”, señaló Giselle, quien permanece acompañando a su esposo día y noche en el hospital.

Este 23 de julio se cumplieron catorce días del accidente ocurrido mientras Furrey se dirigía en scooter a grabar su programa “Habla Good”. Desde entonces, ha sido sometido a una cirugía y permanece en estado crítico.

“Los doctores me han dicho que este proceso es muy lento, entonces hay que tener mucha paciencia nada más”, agregó Minchola.

Tras el accidente, Furrey permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Javier Prado. Foto: YouTube (Captura)

Aunque Furrey ya no necesita asistencia para respirar, aún no responde a estímulos ni puede comunicarse.

“Todavía no está reaccionando, no podemos conversar con él, pero va bien, hay que tener paciencia. Sigan orando, por favor, sigan con él en los pensamientos. Y como les digo, va a ser un camino largo y lento, pero vamos bien, vamos superbién”, remarcó su esposa.