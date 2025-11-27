Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, recurrió a sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje al futbolista, quien trascendió que no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026. Esto pese a que el ‘Pirata’ era uno de los referentes del equipo.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la brasileña compartió un breve video donde se le puede ver al ‘Pirata’ disfrutando de un momento en la playa durante el atardecer.
Newsletter exclusivo para suscriptores
LEE: “Siempre del lado correcto”: Barcos y quién, cómo y por qué le comunicó que Alianza Lima no le renovará a días de las finales con Cristal
La publicación no fue solo el video, sino que Giuli escribió un sentido mensaje: “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto”, escribió.
“Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!”, añadió la empresaria en su publicación.
Como se sabe, luego de cinco temporadas en el club blanquiazul, trascendió que Hernán Barcos no continuará su carrera en el club de La Victoria. La dirigencia tomó la decisión de no renovar a uno de sus principales goleadores.
MÁS INFORMACIÓN: Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se despide de los íntimos a fin de año
De esta manera, el ‘Pirata’ estaría buscando mantenerse en Perú, en un equipo de la capital, para también estar cerca a las empresas que ha desarrollado en el país. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial.
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza según Barcos: cánticos y afiches en Matute para que se quede y tres señales que retratan el desenlace de una historia con final infeliz
- “Esperemos que no se vaya”: Viscarra sobre la posible partido de Hernán Barcos de Alianza Lima
- “No voy a pedir permiso para brillar”: Fátima Bosch habla tras polémicas por ganar el Miss Universo
- Yo Soy 2025: Imitadores de Gian Marco y los Hnos. Gaitán Castro fueron eliminados
- De La Ghetto completa su trilogía musical con el lanzamiento de ‘Starlight’
Contenido sugerido
Contenido GEC