Esposa de Hernán Barcos envía peculiar mensaje tras confirmarse su salida de Alianza Lima. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

, esposa de , recurrió a sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje al futbolista, quien trascendió que no continuará en para la temporada 2026. Esto pese a que el ‘Pirata’ era uno de los referentes del equipo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la brasileña compartió un breve video donde se le puede ver al ‘Pirata’ disfrutando de un momento en la playa durante el atardecer.

Fernanda Huapaya
La publicación no fue solo el video, sino que Giuli escribió un sentido mensaje: “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto”, escribió.

“Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!”, añadió la empresaria en su publicación.

La esposa del jugador le dedicó un emotivo mensaje tras sus salida de Alianza Lima. (Instagram: @giulicunha)

Como se sabe, luego de cinco temporadas en el club blanquiazul, trascendió que Hernán Barcos no continuará su carrera en el club de La Victoria. La dirigencia tomó la decisión de no renovar a uno de sus principales goleadores.

Hernán Barcos y Giuli Cunha.
De esta manera, el ‘Pirata’ estaría buscando mantenerse en Perú, en un equipo de la capital, para también estar cerca a las empresas que ha desarrollado en el país. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial.

