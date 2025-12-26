Como parte de las celebraciones por Navidad, Cynthia Martínez, viuda del icónico músico peruano Pedro Suárez Vértiz, compartió un sensible mensaje a través de sus redes sociales para conmemorar el segundo año de su partida, destacando el legado familiar que dejó.

En su publicación, la empresaria inició con un saludo directo, subrayando la continuidad del vínculo que lo une a Suárez Vértiz, a pesar del tiempo alejados físicamente. “Hola, esposo mío, feliz Navidad, la segunda sin ti a nuestro lado y las contaré para siempre, lo sé”, escribió adjuntando fotografías de sus hijos.

De ese modo, la viuda del intérprete de “Los globos del cielo” relató una escena familiar durante un paseo navideño, imaginando cómo habría sido la dinámica si el cantante estuviera presente.

“Cuánto daría, esposo mío, porque tú estuvieras con nosotros caminando a nuestro lado; estoy segura de que nosotros estaríamos como siempre, atónitos, pegados escuchando tus locuras y tus ocurrencias, contemplándote y riéndonos como siempre lo hacíamos”, expresó.

Asimismo, destacó que sus hijos son el “mejor regalo” que el músico le dejó, señalando que en ellos puede ver el reflejo del artista diariamente. “Puedo compartir con ellos una de las cosas que más amamos hacer juntos: hablar de ti y aprender de ti”, añadió.

Pedro Suárez Vértiz: Viuda y sus hijos realizarán homenaje virtual a dos años de su muerte

Por otro lado, Cynthia extendió una invitación a los miles de seguidores del músico para participar en una conmemoración especial. Pues, al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento (ocurrido el 28 de diciembre de 2023), la familia organizó una reunión musical privada que será transmitida en vivo.

“Mañana sábado 27, con mis hijos, familia y amigos cercanos de Pedro, tendremos una reunión estilo ‘jamming’ donde lo recordaremos tocando sus canciones favoritas. Se nos ha ocurrido transmitirlo en vivo por TikTok e Instagram desde las 9:00 p. m.” , anunció.

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas de una atrofia muscular, enfermedad degenerativa que lo alejó de los escenarios en la última década de su vida.

Pedro Suárez-Vértiz en 1996, en una sesión de fotos para la revista TV MÁS de El Comercio. / El Comercio

Datos del homenaje:

Fecha: Sábado 27 de diciembre

Hora de emisión: 9 p. m.

Plataforma: Instagram y TikTok de Cinthya Martínez