El último martes las redes sociales “se apagaron” para protestar contra el racismo bajo la etiqueta “Black Out Tuesday”, movimiento promovido por la industria musical a raíz de la muerte de George Floyd. Diversas personalidades del espectáculo mundial se sumaron a la iniciativa, entre ellos, Alejandro Sanz.

Un día después del hecho, a través de su cuenta de Instagram, el cantante español Alejandro Sanz volvió a utilizar sus redes sociales para reflexionar y dar su punto de vista públicamente sobre el racismo.

“Como vieron ayer hicimos un apagón de redes contra el racismo y la gente respondió muy bien. Todo el mundo respondió con decisión y a una. Hubo gente que se calló, y hay quien considera que eso es estar de un lado. Yo también lo considero”, manifestó el músico.

“Creo que en situaciones como estas, en causas como estas no hay grises, no hay un punto en medio. Solo se puede ser racista o antirracista. Yo soy antirracista y no tolero ningún tipo de racismo”, añadió contundentemente.

En su extenso mensaje, dijo que lo que sucedió con George Floyd es “una vergüenza” y, más allá de la sanción que pueda recibir, espera que su asesino no pueda “dormir más en su vida”.

“No lo consiento, no lo consentiría, no me cabe en la cabeza y lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la vida de un hombre, George Floyd, es una vergüenza, debería avergonzarnos a todos como especie y a Estados Unidos, en particular, como país en el que se fijan tantísimas comunidades del mundo. Es vergonzoso. Espero que el malnacido que mató a ese señor no pueda dormir más en su vida, que su conciencia no le dejé dormir nunca”, precisó.

“No hay nada más ruin ni más miserable que calificar a otra personas por el color de su piel. Gracias por ayer hacer ese llamamiento y uniros todos a esta causa que creo que es la causa de todos”, concluyó el intérprete de “Corazón Partío”.

