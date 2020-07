Los cantantes urbanos Anuel AA y Kendo Kaponi anunciaron el lanzamiento de una nueva canción junto a Daddy Yankee. A través de una publicación en redes sociales, los reguetoneros publicaron una fotografía juntos y calificaron como un “gran logro” compartir créditos con el ‘Big Boss’.

“El verdadero sueño callejero. ¡El campeón sube al ring con una chata! Apréndete esa”, escribió el novio de Karol G, Anuel AA, quien ya ha trabajado anteriormente con Daddy Yankee en otras canciones.

Las reacciones en torno a esta imagen que aparentemente fue tomada en un set de grabación no se han hecho esperar y son miles de fanáticos de la música urbana quienes celebran esta unión y esperan oír pronto el tema.

Por su parte, el intérprete de #Resistencia” escribió junto a una fotografía similar: “Desde que salí los fans me han pedido guerra, pero eso les di toda mi carrera. ¿Ahora? No... Yo estoy para hacer música, no hay otra forma de medirme que no sea superando mi música”, señaló el puertorriqueño.

Cabe señalar que los tres cantantes anunciaron esta colaboración musical después de que tan solo unas semanas atrás se vieron envueltos en la polémica por las críticas de Cosculluela en redes sociales.

“Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos pa’lante que a los 5 me los como vivo y los escupo muertos. Att. Santa”, escribió Cosculluela en el polémico mensaje.

Entonces luego de tirar balas locas cosculluela le responde a Residente a cuales 5 se lleva enrredau 👀 pic.twitter.com/jCHLIJiVSQ — #EnLaCasaPR (@EnLaCasaPR) July 11, 2020

