La modelo Kylie Jenner se ha convertido en una de las figuras más seguidas e influyentes del público juvenil, el mismo que la ha visto crecer junto a su famosa familia a través del reality “Keeping up with the Kardashians”.

Su cuenta de Instagram cuenta con más de 183 millones de followers, mientras que la de Facebook tiene más de 22 millones, por lo que a nadie sorprende que la menor del clan Kardashian sea siempre noticia.

Tal es así que la joven subió hace unos días una story en Instagram en la que aparecía posando con un amigo; sin embargo, el detalle más llamativo fue un pequeño tatuaje grabado en el brazo izquierdo de la empresaria estadounidense.

En la imagen compartida en Instagram se puede ver que la multimillonaria se tatuó tres números en su piel, concretamente: 4:43. Pero, ¿Cuál es el significado de esta cifra?

Según señalaron los fans de la celebridad, la cifra tiene que ver con el nacimiento de su hija Stormi, y se trataría de la hora exacta en la que llegó al mundo.

Como se recuerda, el portal TMZ difundió el certificado de nacimiento de la menor y se puede corroborar que, efectivamente, coincide con el nacimiento de la niña el 1 de febrero de 2018.

