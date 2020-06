La cantante de reguetón Natti Natasha continúa celebrando el éxito de su tema “Qué mal te fue”, cuyo videoclip casero ha superado los 25 millones de reproducciones en YouTube, un hecho que la dominicana no ha pasado por alto.

A modo de celebración, la intérprete de “La mejor versión de mí” compartió un breve video inédito que formó parte del rodaje del videoclip, pero que finalmente no fue incluido en el resultado final del mismo.

En las imágenes del video aparece Natti Natasha en la piscina de su hogar con un bikini rojo y demostrando su sensualidad con sugerentes pasos de baile, algo que ha generado la emoción de sus fans.

“Así me pongo cuando 25 millones de personas han cantado que mal te fue en YouTube ¡Aquí una edición exclusiva que no salió pero me gustó! Sigan viendo y dedicando el tema en todas las plataformas digitales”, expresó Natti Natasha la cantante en Instagram.

Como se recuerda, “Qué mal te fue” estrenó el pasado 31 de mayo en YouTube. Además de llamar la atención por los sensuales bailes de Natti Natasha en topless y tomando un baño en la piscina, el videoclip sorprendió porque fue dirigido por la propia intérprete.

Aunque muchos criticaron su trabajo y lo tildaron de “vulgar”, lo cierto es que “Qué mal te fue” ha pasado rápidamente a formar parte de los primeros puestos en las listas de hits latinos y así se mantiene hasta la fecha.

VIDEO RECOMENDADO

‘Esto es Guerra’ México será transmitida en EEUU por Univisión

'Esto es Guerra' México será transmitida en EEUU por Univisión