La disputa entre Ninel Conde y Giovanni Medina no tiene descanso. La ex pareja se enfrenta en esta oportunidad para aclarar el paradero de su hijo en común, Emmanuel, y por los avances que tiene la denuncia de la actriz en contra del empresario.

Como se recuerda, la batalla legal por la custodia de Emmanuel empezó cuando la artista mexicana se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En dicho lugar declaró que no conoce el paradero de su hijo y que su ex pareja no responde a sus llamadas porque la tiene bloqueada.

LA RESPUESTA

Ante las declaraciones de Ninel Conde, el programa “Suelta la sopa”, de Telemundo, llamó a Giovanni Medina para que de su descargo. El empresario aprovechó la comunicación para desmentir lo dicho por la actriz.

“Estamos aquí en la casa... igual y se le acabaron los trucos publicitarios y quiere salir más en la tele. Ella tiene por derecho videollamadas de 07:00 a 07:20 o hasta que el niño lo permita, y así se ha hecho las cuatro veces que ella ha llamado. Ha hablado cuatro o cinco veces en dos meses, pero siempre se le contesta", respondió a los cuestionamientos de la conductora Vanessa Claudio.

Asimismo, Medina se pronunció sobre los videos que la popular actriz difundió de una conversación con Emmanuel. “Mi hijo tiene derecho a una vida privada y que se viola, se vulnera con la exposición que le da su mamá, pero mi hijo tenía dos años ahí y era mucho más fácil manipularlo estando ahí... es una falta de respeto para mi hijo”, precisó.

“Yo no quiero que mi hijo tenga una relación como la que ella tiene con su hija, por eso intervengo tanto y aunque se le inculca amor por su mamá, respeto por su mamá, pero también la prioridad es nuestro hijo”, agregó, notablemente fastidiado.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Historia de un crimen: La búsqueda

Tráiler de Historia de un crimen: La búsqueda| Netflix