La actriz y cantante Selena Gomez cumple 28 años este 22 de julio, y lejos de celebrar con una gran fiesta o un ostentoso obsequio, la celebridad prefirió anunciar la creación de una fundación que asiste a personas con problemas de salud mental.

Este miércoles, la celebridad anunció la creación de Rare Impact Fund, una fundación dedicada a proveer servicios de salud mental para personas de bajos recursos. Esta iniciativa es parte de Rare Beauty, la compañía de belleza creada por Gómez, y tiene por objetivo recaudar 100 millones de dólares en los siguientes 10 años para subsidiar tratamientos médicos para las comunidades marginadas.

En una reciente entrevista a Forbes, Selena Gomez explicó que antes de lanzar su compañía, Rare Beauty, pensó que debía tener un mensaje importante para la sociedad. Según dijo, como sociedad, nos bombardean regularmente con imágenes que “hacen que las personas se sientan menos o la necesidad de lograr una perfección percibida, que es absolutamente inalcanzable”.

“He sido abierta con mis propias luchas personales de salud mental y me he visto afectada por sentir menos. A través de mi apertura, también he escuchado de muchos jóvenes que han luchado durante años, por lo que esto es algo muy cercano a mi corazón”, manifestó la celebridad a Forbes.

Para lograr este objetivo, el 1% de todas las ventas de productos de Rare Beauty, su marca de belleza estará destinado a la misión, así como los fondos recaudados de los socios se destinarán al fondo. Para cuando el fondo alcance la meta, será uno de los más grandes conocidos en apoyo de la salud mental de una entidad corporativa.

“El simple hecho de que haya comunidades desatendidas es un problema. Hay personas que no tienen acceso adecuado a Internet para comenzar a buscar ayuda, y mucho menos poder pagar los recursos o el precio de los medicamentos que puedan ser necesarios. Todos deberían tener acceso a los recursos de salud mental adecuados, así como a la atención médica en general”, manifestó a Forbes.

