Ester Expósito responde sobre cirugías estéticas: “No me he realizado ninguna” | FOTOS La actriz española afirmó no haberse realizado alguna operación en la nariz o rostro.

1/10 El rostro de Ester Expósito ha sido bastante cuestionado en redes sociales. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

2/10 Desde su aparición en la serie de Netflix "Elité" su belleza ha sido cuestionada. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

3/10 Por primera vez, Expósito habla de los supuestos retoques que se habría realizado. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

4/10 La actriz española negó haber pasado por la sala de cirugía. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

5/10 Ester expósito tiene solo 20 años y ya es la mujer española más seguida en Instagram del mundo. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

6/10 "No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética", señaló Ester Expósito. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

7/10 El comunicado lo dio Expósito en sus stories de Instagram. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

8/10 Del mismo modo, la actriz pidió que investiguen mejor sobre dichas afirmaciones de cirugías estéticas.(Foto: Instagram / @ester_exposito).

9/10 Además, afirmó sentirse reponsable de dichas afirmaciones por la cantidad de público muy joven que tiene. (Foto: Instagram / @ester_exposito).

10/10 Ester expósito tiene más de 25 millones de seguidores en la red social. (Foto: Instagram / @ester_exposito).