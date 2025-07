Estudiaba y trabajaba, a veces sin sueldo. Hoy tiene dos restaurantes y quiere ser actriz. La historia de Majo con Sabor

Cuando tenía 13 años, durante un viaje a Huaraz con sus padres, un chamán la miró a los ojos y le dijo: “Tú vas a ser chef”. Ella, adolescente y rebelde, no entendió ni quiso entender. No cocinaba, no pensaba en ollas ni sartenes, y mucho menos en que algún día su manera de enfrentar el mundo tendría que ver con los sabores. Pero la vida, como la buena cocina, se cuece a fuego lento. Hoy, María José Vigil, conocida como Majo, tiene 25 años y acaba de publicar su primer libro: “Majo con sabor”, una obra que es mucho más que un recetario. Es un testimonio de cómo, entre cucharas y emociones, también se puede sanar.

El proyecto llegó cuando ella atravesaba una etapa de oscuridad. Estaba en medio de una depresión silenciosa, sintiéndose ajena a sí misma, repitiendo sin cuestionar lo que los demás esperaban de ella. Y entonces, como si el universo decidiera darle una señal, una editorial la buscó. Le propusieron hacer un libro, y ella lo tuvo claro: no sería solo una colección de recetas, sino un diario emocional para días buenos y malos. Cada capítulo está organizado según cómo se sienta el alma, no el estómago. Porque en su cocina, el ingrediente secreto nunca fue la sal: fue el entusiasmo.

Más allá de lo emocional, “Majo con sabor” también revela su manera única de entender la cocina peruana desde su generación. Su propuesta combina técnicas tradicionales con una estética colorida, alegre y capaz de hablarle a quienes crecieron entre apps y pantallas, pero también buscan conexión real con lo que comen.

Entre pruebas y fuego

Abrirse camino en la cocina profesional no fue fácil para Majo. Ser joven y mujer implicaba enfrentar prejuicios, sueldos bajos y espacios donde el respeto no siempre estaba garantizado. A eso se sumaba la presión de ayudar económicamente en casa. Estudiaba, trabajaba y hacía prácticas sin descanso, muchas veces sin recibir pago. Pero no se rindió. Su motor fue siempre su madre y el deseo de darle estabilidad. Años después, ese esfuerzo dio frutos: hoy tiene dos restaurantes en Ecuador, una comunidad sólida en redes y un libro que mezcla recetas con historias de vida.

“Pasé por baches. Por ser mujer es complicado. No se guían por quién eres o por cómo haces las cosas, sino por lo que puedes o debes hacer. ¿Hubo propuestas deshonestas? Bastantes. Y yo, en verdad, gracias a Dios, siempre tuve la mentalidad de que puedo con todo y nada tengo que pedirlo. No entré en ese jueguito”.

Hoy, con “Majo con sabor” en sus manos, celebra algo más profundo que un logro editorial: celebra haberse elegido a sí misma. (Foto: Weare California)

Con amor propio

Hablar de amor, en su caso, es también tocar zonas frágiles. Majo vivió una etapa junto a Gino Assereto, pero cuando habla del amor evita referirse a una relación en específico. Después de momentos emocionalmente intensos, comprendió que ningún vínculo puede sostenerse si antes no se cultiva una relación sana con uno mismo.

“Esta vez prefiero no hablar de mi vida amorosa ni privada”, responde con firmeza cuando se le pregunta por Assereto, su ahora expareja. “Quiero dedicarme a mis cosas, a mi libro, a mi nuevo contenido. No quiero que todo gire en torno al amor de pareja. También existe el amor propio, y eso es lo que hoy me importa resaltar. He pasado por momentos muy duros, y por eso elijo no entrar en detalles. La he pasado mal en el amor. No fue porque alguien me hizo daño o porque yo lo causé; simplemente, no sabía lo que era amarme de verdad. Y cuando uno no se ama, es difícil que algo funcione bien. Ahora estoy aprendiendo a hacerlo”.

En ese proceso de reconexión también ha florecido una nueva pasión: la actuación. Hoy toma clases de improvisación y sueña con explorar escenarios distintos, donde pueda seguir contando historias.

Hoy, con “Majo con sabor” en sus manos, celebra algo más profundo que un logro editorial: celebra haberse elegido a sí misma. Y aunque aún le teme a ciertas miradas externas, ya no vive para complacerlas. Vive para cocinar con sentido, para compartir lo que sana, y para recordarse —y recordarnos— que uno también puede ser su mejor receta.