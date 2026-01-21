Eva Ayllón denuncia suplantación de identidad en redes sociales y alerta a sus seguidores

Eva Ayllón alertó públicamente sobre la suplantación de su identidad en redes sociales, luego de detectar que personas inescrupulosas estarían utilizando su nombre para crear perfiles falsos, principalmente en Facebook. La cantante criolla manifestó su preocupación ante la posibilidad de que su público sea engañado mediante solicitudes o mensajes que no provienen de sus cuentas oficiales.

Según relató la intérprete peruana, varios amigos cercanos le informaron que habían recibido invitaciones de amistad aparentemente enviadas por ella. Uno de los mensajes que más la alarmó fue: “Me han mandado una invitación de Facebook para que acepte tu invitación” , situación que la llevó a pronunciarse de inmediato para evitar confusiones.

En un video compartido con sus seguidores, Eva Ayllón explicó que si bien disfruta grabar contenido en TikTok —especialmente cuando se encuentra relajada en casa— el problema no se origina en esa plataforma, sino en otras redes donde están utilizando su nombre sin autorización. “A mí me encantan los TikTok (…) pero lo que sí me preocupa es que el público se haya engañado” , expresó con evidente inquietud.

La cantante contó que suele aprovechar momentos de comodidad para ensayar y crear contenido, incluso bromeando sobre lo feliz que se siente grabando desde casa en pijama. Sin embargo, remarcó que esa cercanía con sus seguidores no debe prestarse para confusiones ni engaños por parte de terceros.

Ante esta situación, Eva Ayllón exhortó a sus fans a mantenerse atentos y no aceptar solicitudes ni mensajes de perfiles falsos que podrían ser utilizados para estafas o desinformación. Asimismo, recordó que sus cuentas oficiales se encuentran debidamente verificadas, por lo que recomendó revisar cuidadosamente antes de interactuar en redes sociales.

Finalmente, la artista agradeció el constante cariño de su público y reafirmó su compromiso de mantener una relación transparente y auténtica con sus seguidores a través de sus canales oficiales.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR