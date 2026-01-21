Escuchar
Eva Ayllón denuncia uso indebido de su nombre y pide no caer en engaños. (Foto: Instagram/@evaayllonoficial)

Eva Ayllón alertó públicamente sobre la suplantación de su identidad en redes sociales, luego de detectar que personas inescrupulosas estarían utilizando su nombre para crear perfiles falsos, principalmente en Facebook. La cantante criolla manifestó su preocupación ante la posibilidad de que su público sea engañado mediante solicitudes o mensajes que no provienen de sus cuentas oficiales.

Eva Ayllón denuncia suplantación de identidad en redes sociales y alerta a sus seguidores
