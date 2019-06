Eva Longoria: las mujeres deben sobreponerse ante la historia

La actriz Eva Longoria pidió a las mujeres de todo el mundo que traten de sobreponerse a la historia que insiste en que "no somos iguales y que las oportunidades no son para nosotras por ser mujeres especialmente si somos minorías".



En la clausura del Women's Forum Americas 2019 celebrado en la Ciudad de México, la directora, productora y activista destacó que "a veces las mujeres somos nuestras peores enemigas porque nos han dicho que en consejos de administración solo puede haber una mujer, un hispano, una persona de color y así nos hacen luchar contra otras mujeres para llegar y conservar el puesto".



"Lo que debemos hacer es defender la paridad. En un consejo puede haber mujeres, hombres, hispanos, de color, todos sin excepción", agregó.



"Las mujeres más fuertes que conozco son latinas", afirmó Longoria quien creció con tres hermanas y una madre que la alentó a superarse.



Destacó que las mujeres de hoy tienen una desventaja: "Cuando yo crecí no había redes sociales. Comprendo que es mucho más duro ahora navegar un mundo que te bombardea con imágenes a las que nunca podrás emular".



Como directora y productora en Hollywood contó que tuvo que trabajar y probarse doble y triple para poder avanzar. "Ahora trato de contratar mujeres para los diversos puestos de mis producciones, en lugares que tradicionalmente eran reservados para hombres".



Alentó a no bajar la guardia: "Se dice que las cosas van mejor hoy en día pero hay una involución. Quizás nos estamos relajando y no podemos hacerlo. No debemos perder el momentum ante los derechos que nos están quitando de nuevo y no hace falta más que mirar a Georgia o Luisiana en EE.UU.", estados donde se han aprobado sendas leyes contra el aborto.



"No somos un grupo de presión, solo estamos aquí para contribuir siempre que haya una igualdad de oportunidades", concluyó.



En el último fro de la jornada participaron Gabriela Ramos, jefa de Gabinete y Sherpa del G20, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Marlène Schiappa, ministra de Igualdad de Género y Lucha contra la Discriminación de Francia.



Gabriela Ramos señaló que "debe haber paridad en los gobiernos, parlamentos y organismos de decisión porque allá se toman las decisiones que afectan a todos".



Resaltó que la incorporación de la mujer al mercado laboral es básicamente una medida de sentido común "porque aumenta notablemente el PIB de un país y los números lo demuestran".



En todo el mundo hay actualmente 20 mujeres que ejercen como Jefes de Estado o de Gobierno, representando solo un 6.3% de los líderes internacionales, mientras que, por otro lado, las mujeres representan menos del 5% de los presidentes ejecutivos de empresas.



Tomaría 217 años para acabar con las disparidades en la remuneración y en las oportunidades de empleo de hombres y mujeres, según se puso de manifiesto en el foro.



Marlène Schiappa, ministra de Igualdad de Género y Lucha contra la Discriminación de Francia, apostó por una colaboración global " porque no se puede conseguir solos, debe ser una causa mundial, debemos unir esfuerzos".



El Women's Forum Americas 2019 reunió en Ciudad de México a 1.500 líderes empresariales, de instituciones políticas y de ONG de toda la región y del mundo para debatir las formas en que el liderazgo de las mujeres puede lograr la inclusión y dialogar sobre cómo desbloquear el potencial de la diversidad de las Américas.



La misión del Foro es crear liderazgo femenino para reconocer y responder a las diferentes experiencias de las mujeres en las Américas, cuyas voces son a menudo silenciadas por la pobreza, el racismo, la violencia y la injusticia.