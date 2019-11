Santiago Ramundo, expareja de Geraldine Bazán, no ha dudado en salir en defensa de la actriz luego que estuviera en medio de la polémica por rumores que señalaron que había buscado hacerle daño mediante brujería a Irina Baeva, novia de Gabriel Soto.

El exnovio de Bazán explicó que las acusaciones hechas a la mexicana estaban fuera de lugar. Asimismo, señaló que no le parecía correcto que se hubiera publicado esa información en los medios de comunicación.

“No, yo no tengo opinión al respecto. Me parece algo que está fuera de lugar, decir eso. La verdad es que no me parece correcto que hayan puesto eso en la revista”, sostuvo el actor argentino a TVNotas.

Santiago también habló del cariño que le tiene a su expareja y aseguró que ellos terminaron en muy buenos términos. “La verdad es que con Geraldine quedamos en muy buenos términos. Fue una relación muy hermosa y que duró lo que tenía que durar”, agregó Ramundo.

Hace unos días, Geraldine Bazán hizo noticia luego que acusara a Gabriel de obligar a sus hijas a convivir con su nuevo amor, Irina Baeva. Ante esto, Soto no se quedó callado y a través de sus redes sociales compartió unas fotografías donde aparecen sus hijas y la actriz rusa con grandes sonrisas y disfrutando de momentos íntimos.