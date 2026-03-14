“¡Gracias! Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace 3 años estuve a punto de dejarlo todo” fueron las primeras palabras del artista.
Para Ezio, la noche del premio fue significativa, ya que marcó la primera vez que se premió una bandera peruana.“Me siento muy orgulloso y quiero decirles que el Perú es un país maravilloso, lleno de talento”, concluyó.
Cabe destacar que también se premiaron en otras categorías a artistas como Laura Pausini, Amaral, Luis Fonsi, Leire Martínez, Marta Sánchez, Pablo Alborán y Ana Torroja, entre otros.
El evento, transmitido en vivo a toda España, es organizado por Cadena Dial, la principal empresa de radiodifusión del país, con más de 30 años de trayectoria.
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