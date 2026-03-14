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El evento, que fue televisado en directo para toda España, premia lo mejor del pop en español | Foto: Difusión
El evento, que fue televisado en directo para toda España, premia lo mejor del pop en español | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Ezio Oliva se coronó con el Premio Dial en su trigésima edición, celebrada en Tenerife, España, convirtiéndose en el primer cantante nacional en recibir este galardón.

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