El cantautor peruano Ezio Oliva se coronó con el Premio Dial en su trigésima edición, celebrada en Tenerife, España, convirtiéndose en el primer cantante nacional en recibir este galardón.

Ezio, quien reside en España con su esposa Karen Schwarz y sus hijas, ha trabajado en los últimos dos años en temas como “Sevilla” feat. Carlos Baute, “De Madrid al cielo” y “Mal amor”.

“¡Gracias! Han sido años retadores y España es para mí la oportunidad de volver a creer en mí, en mi música, porque hace 3 años estuve a punto de dejarlo todo” fueron las primeras palabras del artista.

Para Ezio, la noche del premio fue significativa, ya que marcó la primera vez que se premió una bandera peruana. “Me siento muy orgulloso y quiero decirles que el Perú es un país maravilloso, lleno de talento”, concluyó.

Ezio Oliva.

Cabe destacar que también se premiaron en otras categorías a artistas como Laura Pausini, Amaral, Luis Fonsi, Leire Martínez, Marta Sánchez, Pablo Alborán y Ana Torroja, entre otros.

El evento, transmitido en vivo a toda España, es organizado por Cadena Dial, la principal empresa de radiodifusión del país, con más de 30 años de trayectoria.

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