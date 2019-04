La Nueva Invasión separa a vocalista tras denuncias por abuso físico y psicológico

Integrantes de la agrupación peruana La Nueva Invasión, informó a través de su cuenta de Facebook que ha decidido apartar al vocalista Luis Antonio Vicente hasta que este "resuelva sus problemas personales" luego que este fuera denunciado de violencia física y psicológica por dos de sus ex parejas.

"Hoy en reunión con todo el equipo de trabajo, Luis Antonio en mutuo acuerdo con la banda ha decidido dar un paso al costado hasta que resuelva sus problemas personales. En solidaridad con las mujeres involucradas haremos una para en nuestras presentaciones. La banda cumplirá solo con sus compromisos ya pactados sin Luis Antonio. El tono invasor queda suspendido. Esperemos de corazón que esta situación sirva para construir un horizonte mejor para todos", se lee en el mencionado comunicado compartido en Facebook.

El pasado 30 de marzo, Paloma Duarte Soldevilla, ex pareja de Luis Antonio, denunció que el músico la golpeó durante los cuatro años que fueron pareja. Además, lo acusó de ser una persona violenta, manipuladora y egocéntrica.

"Mi reclamo está dirigido a dejar de vivir en la impunidad, a que personas como él no se aprovechen del rollo progre y feminista para hacer dinero y fama, que salgan de nuestros espacios seguros. Que dejen de vender una imagen que es una farsa. Que de una vez caigan todas las caretas", escribió Duarte como complemento al post leído líneas arriba.

Horas antes, Luz María Beatriz, otras de las ex parejas de Luis Antonio, describió, también vía Facebook, un hecho de violencia producido por el cantante de la banda peruana.

"Feisbuk se luce con sus recuerdos. Me trae a la memoria que la madrugada anterior a grabar el disco con Luzma y el Presidente, quién era mi compañero me empujó corriendo por la espalda, me azoté la cabeza en el suelo. Me zamarreó un rato por los brazos ( lo que dejó marcas unos días) luego vinieron las disculpas, los nuncamases, los perdones. Yo no fui a grabar mi disco ese día, ni nunca. Más de dos años estuve ahí y más de uno demoré en recuperarme. Tóxica por ambos lados porque una tiene que tener una cuota de nocividad para engancharse de esos personajes nefastos. Mi ego me hizo creer que nunca me haría daño y me expuse a mí y a mi familia a mucha violencia. Y seguí enamorada y extrañándolo un buen rato, no me siento orgullosa. Los chicos malos nunca se vuelven buenos, y ese complejo de salvadoras de hombres maltratadores hay que extirparlos de raíz de nuestro interior, porque en el fondo es no atrevernos a cumplir nuestros sueños y proyectar en otros lo que tenemos que hacer para nosotras", se lee en el post publicado el 29 de marzo pasado.

Horas después y tras la denuncia de Paloma Duarte, Luz María Beatriz criticó el accionar de la banda, luego de que salieran a la luz los relatos de ambas en redes sociales.

"En su post se nota de aquí a la china su victimización, ah no, pero las que se victimizan somos nosotras feminazis, y esa actitud de machito ganador tocando al día siguiente y TODA LA BANDA Y LA GENTE CON LA QUE TRABAJAN DESESTIMANDO RELATOS QUE SABEN SON CIERTOS??Que no saben que su compañero es violento no sólo con las mujeres que han Sido sus compañeras sino con su entorno?Qué no van a tocar en solidaridad con nosotras? Váyanse todos a terapia y no se atrevan a dejarnos mal, descarados", se lee en parte del extenso post de la vocalistade Luzma y El Presidente.

Hasta el momento, el vocalista de La Nueva Invasión no ha se pronunciado personalmente sobre las acusaciones que pesan en su contra.